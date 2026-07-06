Uma análise de leitura labial revelou o que Neymar disse ao goleiro Ørjan Nyland antes de cobrar o pênalti nos acréscimos da derrota do Brasil por 2 a 1 para a Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Segundo o especialista Gabriel Veloso, o atacante tentou provocar o adversário ao perguntar: “Onde você quer?”
Ainda de acordo com a análise, Nyland respondeu em tom de provocação: “Na trave, tenta na trave.” Na sequência, Neymar cobrou de cavadinha e marcou o gol brasileiro.
Após balançar as redes, Neymar correu em direção ao goleiro norueguês e comemorou a cobrança.
Segundo a leitura labial, o camisa 10 disse: “Comigo não, comigo não, otário”, em referência ao duelo particular travado entre os dois antes do pênalti.
Apesar do gol de Neymar nos acréscimos, o Brasil acabou derrotado por 2 a 1 e foi eliminado pela Noruega, que avançou às quartas de final da Copa do Mundo.
Veja vídeo:
Veja a leitura labial das provocações entre Neymar e o goleiro da Noruega: “Onde você quer?” pic.twitter.com/RrzFeHQi46— Portal Em Tempo (@portalemtempo) July 6, 2026
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