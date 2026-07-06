Uma análise de leitura labial revelou o que Neymar disse ao goleiro Ørjan Nyland antes de cobrar o pênalti nos acréscimos da derrota do Brasil por 2 a 1 para a Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Segundo o especialista Gabriel Veloso, o atacante tentou provocar o adversário ao perguntar: “Onde você quer?”

Ainda de acordo com a análise, Nyland respondeu em tom de provocação: “Na trave, tenta na trave.” Na sequência, Neymar cobrou de cavadinha e marcou o gol brasileiro.

Após balançar as redes, Neymar correu em direção ao goleiro norueguês e comemorou a cobrança.

Segundo a leitura labial, o camisa 10 disse: “Comigo não, comigo não, otário”, em referência ao duelo particular travado entre os dois antes do pênalti.

Apesar do gol de Neymar nos acréscimos, o Brasil acabou derrotado por 2 a 1 e foi eliminado pela Noruega, que avançou às quartas de final da Copa do Mundo.

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