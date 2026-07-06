Eleições 2026

Governador deve oficializar candidatura durante evento da Federação União Progressista em Manaus

O governador do Amazonas, Roberto Cidade (União Brasil), deve oficializar nesta terça-feira (7) sua pré-candidatura à reeleição ao Governo do Estado. O anúncio está previsto para ocorrer durante um evento da Federação União Progressista, às 17h, na rua Nossa Senhora da Consolação, nº 31, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus.

A expectativa é que o encontro reúna representantes políticos, lideranças partidárias e aliados do governador para marcar o início da articulação em torno da disputa eleitoral de 2026.

Roberto Cidade assumiu governo após saída de Wilson Lima

Roberto Cidade chegou ao comando do Executivo estadual após a saída de Wilson Lima (União Brasil) e do vice-governador Tadeu de Souza (Progressistas), que deixaram os cargos em março deste ano para cumprir as regras de desincompatibilização previstas na legislação eleitoral.

Na ocasião, Cidade, que presidia a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), assumiu interinamente o Governo do Estado.

Em maio, ele foi confirmado no cargo por meio de uma eleição indireta realizada pela Aleam, permanecendo como governador até o encerramento do mandato-tampão.

Trajetória política de Roberto Cidade

Antes de assumir o Governo do Amazonas, Roberto Cidade construiu sua carreira política no Legislativo estadual. Ele foi eleito deputado estadual e presidiu a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Em dezembro de 2020, aos 34 anos, Cidade foi eleito presidente da Aleam e se tornou o parlamentar mais jovem a comandar a Casa. Ele permaneceu na função durante os biênios 2021-2022 e 2022-2023.

No ano seguinte, os deputados estaduais o reconduziram à presidência da Assembleia por unanimidade, garantindo um terceiro período consecutivo à frente do Legislativo estadual. A escolha foi questionada judicialmente no Supremo Tribunal Federal (STF), mas o processo foi encerrado posteriormente.

Em 2024, Roberto Cidade disputou a Prefeitura de Manaus, mas não chegou ao segundo turno das eleições municipais.

Após assumir o Executivo estadual, o governador ampliou agendas no interior do Amazonas e manteve reuniões com prefeitos e lideranças municipais, movimento relacionado à preparação política para as eleições de 2026.

Calendário eleitoral define próximos prazos

O anúncio da pré-candidatura ocorre antes do período das convenções partidárias, etapa em que as legendas definem oficialmente seus candidatos. Conforme o calendário eleitoral, as convenções ocorrerão entre 20 de julho e 5 de agosto.

Após essa fase, os partidos deverão registrar os candidatos na Justiça Eleitoral até 15 de agosto.

Propaganda eleitoral começa em agosto

A propaganda eleitoral terá início em 16 de agosto, após o encerramento do prazo para registro das candidaturas.

A partir dessa data, os candidatos poderão realizar ações de campanha nas ruas e na internet. Já a propaganda eleitoral no rádio e na televisão começará 35 dias antes da antevéspera do primeiro turno.

Eleitores vão às urnas em outubro de 2026

O primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro de 2026. Na ocasião, os eleitores escolherão presidente da República, governadores, senadores e deputados.

Caso seja necessário segundo turno para cargos majoritários, como presidente e governador, a votação ocorrerá em 25 de outubro.

Diplomação e posse dos eleitos

A diplomação dos candidatos eleitos deverá ocorrer até 19 de dezembro de 2026 nos tribunais regionais eleitorais e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O ato confirma oficialmente o resultado eleitoral e encerra o processo de escolha dos representantes.

A posse do presidente eleito ocorrerá em 5 de janeiro de 2027. Os governadores eleitos assumirão os cargos no dia seguinte, em 6 de janeiro.

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