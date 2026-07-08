Mantendo a memória

Projeto promove oficinas e homenagens a mestres que ajudaram a difundir a manifestação cultural no Estado.

A história dos mestres que ajudaram a introduzir a capoeira no Amazonas ganhará destaque no Circuito Sankofa – Resgatando os Saberes dos Mestres Tradicionais da Capoeira do Amazonas e Mantendo a Memória Viva. O projeto reunirá palestras, oficinas, rodas de capoeira e homenagens aos pioneiros da modalidade. Além disso, a iniciativa pretende preservar essa manifestação cultural e aproximar as novas gerações dos saberes tradicionais.

Realizada pela Escola de Capoeira Luta de Libertação, a ação se inspira no conceito africano Sankofa, originário da filosofia do povo Akan, da África Ocidental. A expressão significa “voltar e buscar o que ficou para trás”. Dessa forma, reforça a importância da ancestralidade e da preservação da memória para construir o futuro.

Ao todo, o projeto promoverá quatro circuitos formativos conduzidos por mestres pioneiros da capoeira no Amazonas. Eles participaram da expansão da prática no estado a partir da década de 1970. Durante os encontros, o público conhecerá a história da capoeira amazonense por meio de relatos, oficinas de musicalidade, cantigas, instrumentos tradicionais, movimentos e experiências de vida. Além disso, cada mestre receberá uma homenagem por sua contribuição à cultura local.

Atividades em Manaus

A programação ocorrerá no sábado (11), no Centro Cultural Canto do Canário, sede da Escola de Capoeira Luta de Libertação, no bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus. Reconhecido como Ponto de Cultura, o espaço oferece, desde 2016, atividades gratuitas de capoeira, maculelê, samba de roda e oficinas de percussão, berimbau, pandeiro e atabaque para crianças, jovens e adultos da comunidade.

Em seguida, o projeto encerrará a programação no Centro Cultural dos Povos da Amazônia (CCPA). O público poderá acompanhar apresentações de capoeira e samba de roda, além do batizado dos alunos, da entrega de graduações e de vivências culturais abertas à comunidade.

Inclusão e economia criativa

O Circuito Sankofa também promoverá uma Feira de Economia Criativa com artesãos e capoeiristas do Amazonas. Além disso, um praticante de capoeira com deficiência visual ministrará uma palestra sobre acessibilidade, inclusão e os desafios enfrentados por pessoas com deficiência no acesso às atividades culturais.

A organização espera atender diretamente cerca de 400 praticantes de capoeira. Com isso, pretende fortalecer a transmissão dos saberes tradicionais e valorizar os mestres que mantêm viva essa expressão cultural.

Reconhecidas pela UNESCO como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, a Roda de Capoeira e o Ofício dos Mestres de Capoeira são o eixo central da iniciativa. Por isso, o projeto busca preservar esse patrimônio e fortalecer a identidade cultural do Amazonas.

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