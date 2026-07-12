Tênis Brasileiro

Brasileira é a segunda tenista do país a disputar uma final adulta em Wimbledon e alcança a melhor posição da carreira no ranking de duplas.

A brasileira Luisa Stefani ficou com o vice-campeonato de duplas em Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada. Ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, ela foi derrotada pela chinesa Guo Hanyu e pela francesa Kristina Mladenovic por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5.

Apesar da derrota, Luisa saiu de Londres com motivos para comemorar. Além de disputar sua primeira final em Wimbledon, a tenista garantiu, pela primeira vez na carreira, um lugar no top 5 do ranking mundial de duplas da WTA. Assim, ela aparecerá na quarta colocação da lista que será divulgada nesta segunda-feira (13).

Além disso, Luisa entrou para a história do tênis brasileiro. Ela se tornou a primeira brasileira em 60 anos a disputar uma final adulta de Wimbledon. Antes dela, apenas Maria Esther Bueno havia alcançado esse feito. A ex-tenista conquistou oito títulos no tradicional torneio inglês, sendo três de simples e cinco de duplas. O último troféu veio em 1966.

Temporada de destaque

A campanha em Wimbledon coroou uma temporada consistente de Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski. Ao longo de 2026, a dupla conquistou os títulos do WTA 1000 de Dubai, do WTA 500 de Estrasburgo e do WTA 250 de Eastbourne.

Além desses resultados, elas também chegaram às semifinais do Australian Open e de Roland Garros, confirmando presença entre as principais duplas do circuito feminino.

Como foi a final

O início da partida foi complicado para a brasileira e sua parceira. Logo no primeiro game, Gabriela Dabrowski teve o saque quebrado. Em seguida, Luisa Stefani também encontrou dificuldades para confirmar o serviço, permitindo que Guo Hanyu e Kristina Mladenovic abrissem 4 a 0.

Apesar do início ruim, a dupla reagiu na reta final do primeiro set. Com isso, conseguiu diminuir a diferença para 5 a 3. No entanto, as adversárias mantiveram o controle da partida e fecharam a parcial em 6/3.

Já no segundo set, Luisa e Gabriela começaram melhor e criaram oportunidades de quebra. Mesmo assim, não conseguiram aproveitar as chances, e o confronto seguiu equilibrado durante toda a parcial.

Na reta final, quando o placar estava em 5 a 5, a dupla formada pela chinesa e pela francesa conseguiu a quebra decisiva. Na sequência, confirmou o saque e fechou o set em 7/5, garantindo o título de Wimbledon.

Próximo desafio

Com o fim de Wimbledon, também termina a temporada de quadras de grama. Agora, Luisa Stefani volta as atenções para a gira norte-americana em piso duro. Primeiramente, ela disputará o WTA 500 de Washington. Depois, jogará os WTA 1000 de Toronto e Cincinnati. Por fim, encerrará essa sequência no US Open.

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