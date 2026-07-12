Educação

Prazo foi prorrogado pelo Ministério da Educação

As inscrições para o processo seletivo do Programa Universidade para Todos (Prouni) do segundo semestre de 2026 terminam às 23h59 deste domingo (12), no horário de Brasília.

Os interessados devem realizar o procedimento exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, na área destinada ao Prouni.

Durante a inscrição, o candidato precisa escolher entre disputar as bolsas de ampla concorrência ou aquelas reservadas para pessoas com deficiência (PCD) e candidatos autodeclarados indígenas, pardos ou pretos.

Além disso, o Ministério da Educação disponibilizou um passo a passo para orientar os estudantes durante o preenchimento dos dados.

Bolsas oferecidas pelo Prouni

O programa oferece bolsas integrais, que cobrem 100% da mensalidade, e bolsas parciais, que pagam 50% do valor. Dessa forma, os estudantes podem ingressar em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições privadas de ensino superior.

Para concorrer à bolsa integral, o candidato precisa comprovar renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa.

Já para a bolsa parcial, a renda familiar bruta mensal pode chegar a três salários mínimos por pessoa.

Nesta edição, o Prouni oferece mais de 471 mil bolsas de estudos, entre integrais e parciais, distribuídas em 380 cursos de 879 instituições privadas de ensino superior.

Quem pode se inscrever

Para participar do processo seletivo, o candidato precisa cumprir alguns requisitos:

ter concluído o ensino médio;

ter participado do Enem 2024 ou 2025;

alcançar, no mínimo, 450 pontos na média das cinco provas do exame;

não zerar a redação.

Além desses critérios, o estudante também precisa se encaixar em pelo menos uma das seguintes situações:

ter cursado todo o ensino médio em escola pública;

ter estudado como bolsista integral ou parcial em instituição privada;

ter feito parte do ensino médio em escola pública e parte em escola privada;

ser pessoa com deficiência, conforme a legislação;

ser professor da rede pública em exercício e buscar cursos de licenciatura ou pedagogia.

Nesse último caso, os docentes não precisam seguir o limite de renda exigido para os demais candidatos.

Por outro lado, quem participou do Enem como treineiro, ou seja, apenas para testar conhecimentos antes de concluir o ensino médio, não poderá participar do Prouni 2026.

Classificação dos candidatos

Durante a seleção, o sistema vai considerar a melhor nota que o participante alcançou nas edições do Enem válidas para o programa.

Além disso, a classificação seguirá a modalidade escolhida pelo candidato, levando em conta o curso, turno, local de oferta e instituição.

O sistema também analisará se o estudante concorre pela ampla concorrência ou pelas políticas afirmativas.

Resultado e cronograma

Mesmo com a prorrogação do prazo de inscrição até este domingo, o Ministério da Educação manteve as demais datas do calendário oficial.

Confira o cronograma:

Inscrições: 7 a 12 de julho;

7 a 12 de julho; Resultado da 1ª chamada: 15 de julho;

15 de julho; Comprovação das informações da inscrição dos pré-selecionados da 1ª chamada: 15 a 24 de julho;

15 a 24 de julho; Resultado da 2ª chamada: 5 de agosto;

5 de agosto; Comprovação das informações da inscrição dos pré-selecionados da 2ª chamada: 5 a 14 de agosto;

5 a 14 de agosto; Lista de espera: 26 e 27 de agosto;

26 e 27 de agosto; Resultado da lista de espera: 1º de setembro.

Sobre o Prouni

O Programa Universidade para Todos tem como objetivo oferecer oportunidades para estudantes brasileiros que ainda não possuem diploma de curso superior.

Atualmente, o processo seletivo ocorre duas vezes por ano, com vagas para ingresso no primeiro e no segundo semestre letivo.

Por fim, todas as regras do Prouni 2026/2 estão disponíveis no edital nº 51/2026, divulgado pelo Ministério da Educação.

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