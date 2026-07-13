REPERCUSSÃO

Imagens levantam questionamentos sobre a atuação das pessoas que estavam com o técnico antes do afogamento. Família cobra esclarecimentos e investigação.

Um vídeo divulgado neste domingo (12) registra os momentos após o desaparecimento do técnico de enfermagem Ruan Silveira Ferreira, de 31 anos, na Praia da Lua, em Manaus.

As imagens mostram banhistas entrando no Rio Negro para procurar Ruan e tentando localizar o jovem após o afogamento. Em seguida, o vídeo registra o momento em que o corpo do técnico é retirado da água.

Durante o trecho gravado, o grupo que estava com Ruan permanece na lancha onde o técnico passou as últimas horas antes da morte.

O material mostra a movimentação dos banhistas durante o resgate e a permanência do grupo na embarcação naquele momento. No entanto, as imagens não permitem identificar todas as ações realizadas pelas pessoas que estavam na lancha antes ou depois da gravação.

Banhistas fazem buscas após desaparecimento de Ruan

Segundo relatos apresentados pela família, pessoas que estavam na Praia da Lua perceberam o desaparecimento do técnico e iniciaram as buscas no Rio Negro.

O tio de Ruan, André Felipe, afirmou que o jovem não chegou sozinho ao local e que a família quer esclarecer toda a sequência dos acontecimentos.

“Ele não foi sozinho para lá, ele não chegou até dentro daquela lancha sozinho, sem conhecimento de nada. Ele não entrou ali como um intruso, ele foi convidado”, declarou.

Segundo André, a família busca entender quem acompanhava Ruan desde a festa até a chegada à Praia da Lua e o que ocorreu antes do afogamento.

Última noite de Ruan começou em festa antes da lancha

Segundo o tio, Ruan passou a noite de sexta-feira (10) em uma festa em um camarote de uma casa noturna localizada na Avenida Efigênio Salles, conhecida como V8.

Ainda conforme o relato de André, o mesmo grupo que estava no evento seguiu depois para um after em uma lancha na Praia da Lua.

Ruan morreu na manhã de sábado (11), após desaparecer durante o passeio no Rio Negro.

A família afirma que busca esclarecer o deslocamento do técnico, a chegada até a embarcação e o que aconteceu nos momentos antes da morte.

Grupo apresentou versão à Polícia Militar

Conforme o registro da ocorrência feito pela Polícia Militar, pessoas que estavam na lancha disseram aos policiais que não conheciam Ruan.

Segundo o documento, o grupo participou de uma festa durante a noite de sexta-feira (10) e, durante a madrugada de sábado (11), alugou uma lancha para seguir até a Praia da Lua.

Ainda de acordo com o relato registrado pela PM, Ruan entrou no Rio Negro para mergulhar e desapareceu por alguns minutos.

Na sequência, banhistas conseguiram retirar o técnico da água, mas ele já estava sem vida.

Família cobra esclarecimentos sobre possível omissão

A família de Ruan cobrar esclarecimentos sobre a atuação das pessoas que estavam com ele antes do afogamento.

O tio do técnico afirmou que a família quer entender quem tentou ajudar durante o desaparecimento e quais foram as medidas tomadas após Ruan sumir no Rio Negro.

A possível omissão de socorro é uma das questões levantadas pela família. No entanto, até o momento, a Polícia Civil não confirmou se existe investigação específica sobre esse ponto ou se houve crime.

O Portal Em Tempo procurou a Polícia Civil do Amazonas para saber se houve novas atualizações no caso e se a apuração considera uma possível omissão de socorro, mas não recebeu resposta até a publicação desta reportagem.

Ruan foi sepultado neste domingo (12), no cemitério Nossa Senhora Aparecida, localizado na Avenida do Turismo, zona Oeste de Manaus.

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