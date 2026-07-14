LIFESTYLE

Marca premium da Ambev encontra em Wimbledon a inspiração para um estilo de vida que transcende as quadras, com Stella Pure Gold, Rodrigo Santoro e Marina Ruy Barbosa

Há mais de uma década, Stella Artois marca presença em Wimbledon, um dos torneios de tênis mais tradicionais do mundo. A cerveja premium da Ambev fortalece essa parceria ao unir a elegância do Grand Slam londrino ao prazer de celebrar momentos especiais.

Além disso, a marca amplia sua conexão com o universo do tênis por meio de experiências que vão além das quadras. A proposta reúne esporte, estilo de vida e momentos de celebração.

Marca aposta em experiências dentro e fora das quadras

A estratégia de comunicação convida o público a mergulhar no universo de Wimbledon. Assim, Stella Artois conecta o tênis a diferentes expressões culturais, como moda, gastronomia, arquitetura, design, música e os tradicionais rituais de celebração.

Enquanto os atletas disputam partidas históricas em quadra, a marca oferece ativações exclusivas ao público. O principal destaque é o White Can Bar, espaço inspirado na tradição de Wimbledon de vestir branco. A ação também apresenta a nova lata branca de Stella Artois, criada especialmente para o torneio.

Celebridades brasileiras e internacionais participam da campanha

Para reforçar a campanha, Stella Artois reuniu personalidades que representam o lifestyle do tênis. Entre os brasileiros estão Rodrigo Santoro, Marina Ruy Barbosa, Silvia Braz, Maria Braz e Rodrigo Calazans.

Além deles, participam nomes internacionais como Maria Sharapova, Stan Wawrinka, Andy Murray e Theo James.

Stella destaca o tênis como experiência de lifestyle

Segundo Camila Fischmann, diretora de Marketing de Stella Artois, Wimbledon representa muito mais do que uma competição esportiva.

“Wimbledon é muito mais que um torneio, é lifestyle. Queremos elevar a experiência do tênis ao transformar o ato de assistir aos jogos em um autêntico ritual de celebração e prazer, sempre acompanhado por Stella Artois.”

Ela afirma que Rodrigo Santoro e Marina Ruy Barbosa ajudam a traduzir essa proposta. Dessa forma, os embaixadores reforçam a elegância e a tradição que marcam a campanha.

Stella Pure Gold impulsiona crescimento da marca

Além das ativações, Wimbledon também fortalece o posicionamento de Stella Pure Gold. A cerveja sem glúten e com menos calorias conquistou consumidores que buscam equilíbrio sem abrir mão da qualidade.

Segundo a Ambev, Stella Pure Gold registrou crescimento de 150% nas vendas em relação ao ano anterior. Ao mesmo tempo, o desempenho contribuiu para a expansão de 57% do portfólio da empresa no segmento de balanced choices, que reúne bebidas sem álcool, com menos calorias e sem glúten.

Por fim, o resultado impulsionou o lançamento da versão de 600 ml, ampliando as opções para momentos de consumo compartilhado.

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