Amazonas

O fisiculturista Mailson Araújo Santos, de 35 anos, morreu após passar mal dentro de casa em Alagoinhas, no interior da Bahia, na noite de segunda-feira (13). A mãe do atleta, que trabalha como técnica de enfermagem, tentou reanimá-lo antes da chegada do socorro.

Segundo familiares, Mailson pediu ajuda aos pais após sentir-se mal. Logo depois, a mãe iniciou as manobras de reanimação e acionou o Corpo de Bombeiros, que fica em frente à residência da família.

Em seguida, os bombeiros deram continuidade ao atendimento e chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Apesar dos esforços das equipes, o atleta não resistiu. Até o momento, a causa da morte não foi divulgada.

Atleta se preparava para campeonato em Curitiba

Mailson Araújo era um dos nomes conhecidos do fisiculturismo baiano. Além disso, o atleta conquistou diversos títulos ao longo da carreira e competia na categoria profissional Men’s Physique.

O fisiculturista estava em fase final de preparação para disputar o Musclecontest Brazil 2026, marcado para quarta-feira (15), em Curitiba, no Paraná.

Antes de morrer, Mailson publicou registros da rotina de preparação, incluindo treinos de musculação e uma consulta com fisioterapeuta.

Carreira ganhou destaque nacional

Mailson conquistou o cartão profissional em 2023, após vencer a divisão amadora do Arnold Classic South America, em São Paulo.

Desde então, o atleta acumulou pódios em competições importantes. Entre os resultados, estão um top 3 no Musclecontest Brazil 2023, um top 5 no Bahia Pro 2023 e dois top 4 no Musclecontest Brazil 2024 e no Musclecontest Nordeste 2025.

Além disso, o baiano treinou com o preparador Fabrício Pacholok, conhecido por trabalhar com o campeão mundial Ramon Dino.

Legado nas redes sociais

Nas redes sociais, Mailson compartilhava a rotina de alimentação, treinos e preparação para as competições. O atleta acumulava mais de 30 mil seguidores.

Por fim, o corpo do fisiculturista é velado nesta terça-feira (14), no Lar São Francisco. O sepultamento está marcado para as 15h, no Cemitério Jardim Paraíso da Saudade.

Leia mais

Atleta de fisiculturismo morre aos 22 anos