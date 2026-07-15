Rumo ao título

Virada nos minutos finais coloca a Argentina na final do Mundial; Inglaterra ainda disputa o terceiro lugar contra a França

A Argentina está na final da Copa do Mundo de 2026. Nesta quarta-feira (15), a seleção sul-americana venceu a Inglaterra por 2 a 1, de virada, no Estádio de Atlanta, nos Estados Unidos.

Com o resultado, os argentinos garantiram vaga na decisão do Mundial. Além disso, a equipe comandada por Lionel Scaloni mantém o sonho do bicampeonato consecutivo.

A Inglaterra abriu o placar no segundo tempo. No entanto, a Argentina reagiu nos minutos finais e conseguiu uma virada emocionante.

Agora, a seleção argentina terá pela frente a Espanha, que eliminou a França na outra semifinal.

Inglaterra sai na frente em jogo disputado

O primeiro tempo teve muita intensidade e equilíbrio. As duas equipes marcaram forte e encontraram dificuldades para criar grandes oportunidades.

Apesar disso, a Inglaterra conseguiu aproveitar melhor uma chance na segunda etapa. Aos 9 minutos, Anthony Gordon recebeu passe de Morgan Rogers e finalizou para abrir o placar.

Após o gol, os ingleses tentaram controlar a partida. Por outro lado, a Argentina aumentou a pressão e passou a buscar o empate.

Argentina reage e vira nos minutos finais

A reação argentina começou aos 40 minutos do segundo tempo. Na jogada, Lionel Messi participou da construção e encontrou espaço para a equipe chegar ao ataque.

Em seguida, Enzo Fernández recebeu na entrada da área e acertou um belo chute. Assim, deixou o placar empatado em 1 a 1.

Pouco depois, a Argentina voltou a atacar e encontrou o gol da classificação. Aos 46 minutos, Messi cruzou para Lautaro Martínez, que cabeceou para marcar o segundo gol.

Dessa forma, a Argentina confirmou a virada e garantiu presença na grande final da Copa do Mundo.

Vídeo mostra momento do acidente de moto que matou Guilherme Reis em Manaus pic.twitter.com/Qw9gfcyiZC — Portal Em Tempo (@portalemtempo) July 15, 2026

Messi busca mais um título mundial

Com a classificação, Lionel Messi terá mais uma oportunidade de disputar uma final de Mundial. O craque argentino foi campeão em 2022 e agora busca outro troféu.

Além disso, a Argentina mantém uma sequência histórica em Copas e chega novamente entre as principais seleções do planeta.

Enquanto isso, a equipe de Scaloni já começa a preparação para o duelo decisivo contra a Espanha.

Argentina enfrenta Espanha na final da Copa

A Argentina terá a Espanha como adversária na final da Copa do Mundo de 2026. Anteriormente, a seleção espanhola garantiu sua vaga após vencer a França por 2 a 0 na semifinal disputada em Dallas.

Com a vitória, a Espanha chegou à sua segunda final de Copa do Mundo. A primeira aconteceu em 2010, quando conquistou o título na África do Sul.

Agora, argentinos e espanhóis disputam o troféu mais importante do futebol no próximo domingo (19). A partida acontece no Estádio de Nova York-Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Inglaterra e França disputam terceiro lugar

Apesar da eliminação, Inglaterra e França ainda terão uma última oportunidade no Mundial.

As duas seleções se enfrentam no sábado (18), em Miami, pela disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026.

Enquanto isso, Argentina e Espanha se preparam para o grande confronto que definirá o campeão mundial.