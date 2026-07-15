ALERTA NAS FÁBRICAS

Vazamento de gás estireno em fábrica mobiliza Bombeiros, retira trabalhadores das empresas e espalha odor por bairros de Manaus

Manaus (AM) – Empresas do Distrito Industrial evacuaram trabalhadores na tarde desta quarta-feira (15) após um vazamento de gás monômero de estireno em uma fábrica localizada na zona sul de Manaus. A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e levou funcionários a deixarem os prédios por segurança.

De acordo com relatos de trabalhadores, a empresa onde ocorreu o vazamento retirou os funcionários imediatamente após identificar o problema. Além disso, indústrias próximas também interromperam as atividades e retiraram equipes após o forte odor se espalhar pela região.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram dezenas de trabalhadores da Honda reunidos em áreas externas enquanto equipes acompanhavam a situação.

Alguns funcionários relataram dificuldade para respirar, mal-estar e incômodo causado pelo cheiro intenso da substância.

Empresa confirma reação química

Em nota, a Innova informou que um tanque de monômero de estireno da Unidade IV apresentou uma reação química, o que provocou o vazamento.

Segundo a empresa, equipes internas acionaram o Corpo de Bombeiros, que iniciou os trabalhos de controle da ocorrência. A companhia afirmou ainda que acompanha a situação junto aos órgãos responsáveis.

Sindicato pediu pausa nas atividades

Ao Portal Em Tempo, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Valdemir Santana, informou que solicitou uma pausa nas atividades das empresas da categoria, principalmente na Honda, uma das unidades mais afetadas pelo odor.

Segundo Valdemir, a direção da empresa informou que já tinha conhecimento da situação e que o vazamento começou a ser controlado.

Ainda conforme o sindicalista, os trabalhadores devem retornar às atividades somente após a garantia das condições de segurança.

Valdemir também afirmou que a situação mostra a necessidade de priorizar a proteção dos trabalhadores antes da retomada da produção.

Odor chega a bairros de Manaus

Além do Distrito Industrial, moradores de diferentes áreas de Manaus relataram sentir um forte odor.

Os relatos chegaram de bairros como São Raimundo, Centro, Praça 14, Cachoeirinha, Santo Antônio, Petrópolis, Glória e da região da Avenida Boulevard Álvaro Maia.

Por isso, moradores demonstraram preocupação com uma possível exposição ao gás.

Veja as orientações

As autoridades recomendam que pessoas próximas às áreas com odor intenso deixem o local e procurem ambientes ventilados.

Além disso, crianças, gestantes, idosos e pessoas com doenças respiratórias devem evitar permanecer em regiões afetadas.

Quem apresentar sintomas como falta de ar, tontura, náusea, vômitos persistentes, chiado intenso, dor no peito ou desmaio deve procurar atendimento médico.

Em situações de emergência, a população pode acionar o Samu pelo número 192 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) informou que mobilizou a rede de atendimento para possíveis casos relacionados ao vazamento.

A Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) também acionou os Núcleos de Vigilância Epidemiológica Hospitalar (NVEH) para acompanhar notificações.

Além disso, o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) disponibilizou o telefone 0800 722 6001 para orientar moradores e profissionais de saúde sobre casos de exposição a produtos químicos.

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