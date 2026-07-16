Amazonas

O vazamento de gás estireno registrado nesta quarta-feira (15) no Distrito Industrial de Manaus foi controlado, informou a Prefeitura de Manaus. Até o momento, não há registro de vítimas fatais nem de pessoas com ferimentos graves.

O caso aconteceu na empresa Innova, na zona Sul da capital. Após o vazamento, equipes retiraram trabalhadores da empresa e de estabelecimentos próximos como medida preventiva.

Além disso, órgãos municipais, estaduais e federais atuam de forma integrada para acompanhar os riscos causados pelo vazamento. Neste momento, Manaus está em estado de alerta, com equipes mobilizadas para monitorar a dispersão do produto na atmosfera, avaliar possíveis impactos e coordenar as medidas de segurança junto às demais autoridades.

“Até o momento, não há registro de vítimas fatais nem de pessoas com ferimentos graves. O cenário encontra-se controlado, permanecendo as equipes responsáveis no local para a conclusão dos procedimentos operacionais e o encerramento da ocorrência”, informou a Prefeitura de Manaus.

Segundo o município, equipes da Defesa Civil permanecem na área para verificar as condições de segurança e acompanhar os procedimentos finais.

Além disso, técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) analisam possíveis impactos ambientais. As equipes também trabalham em conjunto com órgãos estaduais e federais.

População recebe orientação

Mesmo com o controle da situação, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) recomenda que moradores evitem a região da rua Javari e áreas industriais próximas.

Quem sentir o odor do produto deve permanecer em um local protegido. A orientação é fechar portas e janelas e desligar aparelhos que tragam ar externo para dentro dos imóveis.

Além disso, motoristas devem manter os vidros fechados e desligar temporariamente a entrada de ar externo dos veículos ao passar por áreas afetadas.

Estireno pode causar sintomas

O produto envolvido no vazamento é o estireno, um líquido tóxico e inflamável usado em processos industriais.

Segundo as autoridades, a exposição ao material pode causar irritação nos olhos e nas vias respiratórias. Além disso, moradores podem apresentar sintomas como tontura e fadiga.

Durante a ocorrência, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) atenderam a situação.

Enquanto isso, equipes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) atuaram na região da rotatória da Suframa para organizar o trânsito.

Por fim, a Prefeitura de Manaus informou que continua acompanhando o caso por meio do Gabinete de Crise e divulgará novas informações conforme o avanço dos trabalhos.

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