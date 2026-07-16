EMERGÊNCIA AMBIENTAL

Vazamento de gás estireno no Distrito Industrial leva prefeitura a criar Gabinete de Crise e mobilizar órgãos para acompanhar a ocorrência

Manaus entrou em estado de alerta nesta quarta-feira (15) após um vazamento de gás tóxico em uma indústria do Distrito Industrial, na área da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). O produto envolvido é o gás estireno, uma substância que pode causar irritações nos olhos, na pele e nas vias respiratórias. Diante da ocorrência, a Prefeitura de Manaus criou um Gabinete de Crise para acompanhar a situação e coordenar as ações de segurança.

O prefeito Renato Junior classificou o caso como grave e reuniu equipes de várias secretarias para monitorar o vazamento. Além disso, determinou uma força-tarefa para avaliar os riscos e orientar moradores e trabalhadores da região.

Mesmo afastado por causa da Covid-19, Renato Junior participou de reuniões virtuais com os secretários e definiu as primeiras medidas após receber informações sobre o caso.

“Manaus está, neste momento, em estado de alerta. Peço que a população evite circular nas proximidades da área afetada e acompanhe apenas os comunicados oficiais”, afirmou o prefeito.

O Gabinete de Crise reúne órgãos como as secretarias municipais de Saúde (Semsa), Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), Assistência Social e Cidadania (Semasc), Educação (Semed) e Comunicação (Semcom).

Além disso, a Defesa Civil de Manaus, o Centro de Cooperação da Cidade (CCC), o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e outros órgãos também participam do monitoramento.

População recebe orientação após Manaus sofrer com vazamento de gás tóxico

De acordo com a prefeitura, moradores e trabalhadores próximos ao local devem evitar a área até novas orientações das equipes técnicas.

Além disso, o município recomenda o uso de máscara de proteção e pede que a população acompanhe apenas informações divulgadas pelos órgãos oficiais.

Segundo a prefeitura, o contato com o gás estireno pode causar irritação nos olhos, na pele e nas vias respiratórias. Os sintomas podem ser mais intensos em pessoas sensíveis.

Saúde reforça atendimento

A Secretaria Municipal de Saúde reforçou o atendimento nas unidades próximas ao Distrito Industrial. Também mobilizou equipes para prestar assistência caso moradores apresentem sintomas relacionados ao vazamento.

Enquanto isso, a prefeitura acompanha as informações dos órgãos responsáveis pela área industrial e mantém o Gabinete de Crise ativo.

Por fim, o município informou que divulgará novas atualizações conforme o avanço das avaliações técnicas e das medidas de segurança no local.

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