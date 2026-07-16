Medidas adotadas

Autarquia acompanha o caso, presta solidariedade às vítimas e exige informações sobre as medidas adotadas pela empresa.

Manaus (AM) – A Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) informou que está acompanhando o vazamento de estireno registrado na tarde de quarta-feira (15) nas instalações da Innova, no Distrito Industrial, e cobrou da empresa informações detalhadas sobre as medidas adotadas para conter a ocorrência.

Em nota, a autarquia manifestou solidariedade aos trabalhadores, familiares e demais pessoas afetadas pelo incidente, além de desejar a recuperação dos envolvidos.

Suframa cobra esclarecimentos

Segundo a Suframa, a empresa deverá apresentar informações circunstanciadas sobre as ações de contenção do vazamento, bem como os impactos do incidente na regularidade do projeto industrial e nas condições de uso do lote onde a unidade está instalada.

A autarquia ressaltou que sua atuação ocorre dentro das competências institucionais relacionadas à administração dos incentivos fiscais, análise de projetos industriais e gestão dos terrenos da Zona Franca de Manaus.

Apuração envolve outros órgãos

A Suframa destacou que a investigação das causas do vazamento, dos impactos ambientais, sanitários e dos possíveis efeitos à saúde dos trabalhadores é de responsabilidade dos órgãos competentes das esferas federal, estadual e municipal.

Segundo a autarquia, a operação segura das instalações é obrigação da empresa responsável, conforme as licenças ambientais e operacionais vigentes.

Compromisso com a segurança

Ao final da nota, a Suframa reafirmou o compromisso com a segurança das atividades industriais, a proteção da população, dos trabalhadores e do meio ambiente.

A autarquia também destacou que a atuação integrada entre os órgãos de fiscalização e controle será fundamental para esclarecer as causas do incidente, apurar responsabilidades e evitar novos acidentes no Distrito Industrial de Manaus.

Videolar-Innova

Em nota, a Videolar-Innova informou que houve uma elevação anormal da temperatura no produto armazenado, o que provocou a liberação controlada de vapores pelos próprios dispositivos de segurança do tanque. A companhia afirmou que esse mecanismo foi acionado para evitar riscos maiores.

Ainda conforme a nota, a situação foi controlada seguindo os protocolos previstos no Plano de Atendimento a Emergências (PAE). O resíduo gerado foi recolhido e armazenado para receber o tratamento adequado, em conformidade com as normas ambientais.

A empresa destacou que não houve incêndio, vazamento do produto líquido nem de efluentes para fora dos diques de contenção. Também afirmou que nenhum outro equipamento foi afetado, que não há risco ao abastecimento dos clientes e que a ocorrência não deixou vítimas.

A Videolar-Innova informou ainda que a atuação da Brigada de Incêndio da empresa, com apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), foi fundamental para controlar a ocorrência.

Por fim, a companhia lamentou os transtornos causados à população de Manaus, afirmou que adotará medidas para evitar novos incidentes e disse permanecer à disposição das autoridades para prestar os esclarecimentos necessários.

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