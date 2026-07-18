IMMU

Novo binário muda o sentido de circulação em ruas do bairro da União para melhorar o fluxo de veículos e aumentar a segurança.

Manaus (AM) – Motoristas que circulam pelo bairro da União, na zona Centro-Sul de Manaus, devem ficar atentos às mudanças no trânsito que entram em vigor a partir deste sábado (18). O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) implantará um novo sistema viário na região, com alterações no sentido de circulação das ruas Desembargador Gaspar Guimarães e 2 de Agosto.

Segundo o órgão, a medida tem como objetivo melhorar a fluidez do tráfego, reduzir conflitos nos cruzamentos e aumentar a segurança de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

Rua Desembargador Gaspar Guimarães terá mudanças

A rua Desembargador Gaspar Guimarães passará a operar de duas formas.

No trecho entre a avenida Djalma Batista e a rua 2 de Agosto, a via terá sentido duplo, permitindo a circulação nos dois sentidos.

Já do cruzamento com a rua 2 de Agosto até a rua 45, com saída para a avenida Ivanete Machado, o trânsito será em sentido único, seguindo apenas em direção ao bairro Parque 10 de Novembro.

Rua 2 de Agosto passa a ter sentido único

Outra mudança importante será na rua 2 de Agosto.

Entre a rua Pedro Dias Lemos e a avenida Djalma Batista, a via funcionará em sentido único, conduzindo o fluxo de veículos até a Djalma Batista.

Para acessar essa rota, os motoristas deverão entrar no bairro da União pela rua Maria Amélia da Silva, seguir pela rua Zulma de Azevedo, que também passará a operar em sentido único em direção à rua Pedro Dias Lemos, e depois acessar a rua 2 de Agosto.

Novo trajeto para quem vem do Parque 10

Quem estiver no bairro Parque 10 de Novembro e quiser seguir para a avenida Djalma Batista deverá utilizar o novo percurso definido pelo IMMU.

O trajeto será pela rua Maria Amélia da Silva, seguindo pela rua Zulma de Azevedo, depois pela rua Pedro Dias Lemos e, em seguida, pela rua 2 de Agosto, que dará acesso à avenida Djalma Batista.

Objetivo é melhorar a fluidez do trânsito

De acordo com o IMMU, a implantação do novo binário busca organizar o tráfego na região, reduzir os conflitos entre veículos nos cruzamentos e proporcionar mais segurança para todos os usuários das vias.

As mudanças começam a valer neste sábado e a orientação é que os condutores redobrem a atenção à nova sinalização instalada no bairro.

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