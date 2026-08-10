Susto

Moradores do Aleixo e do Centro da capital relataram tremores após o forte abalo sísmico registrado no país vizinho.

Manaus (AM) – O terremoto de magnitude 7,4 que atingiu a Colômbia na manhã desta segunda-feira (10) também foi sentido em Manaus. Moradores do bairro Aleixo, na Zona Centro-Sul, e da região Central da capital amazonense relataram tremores durante o abalo sísmico.

O forte terremoto teve epicentro próximo ao município de San José del Palmar, no departamento de Chocó, no oeste da Colômbia, a cerca de 110 quilômetros de profundidade, segundo informações divulgadas por órgãos de monitoramento sísmico. O tremor ocorreu por volta das 7h34, no horário local colombiano, e também foi percebido em diferentes cidades do país.

Em Manaus, relatos nas redes sociais apontaram que o movimento foi percebido em imóveis e causou preocupação entre moradores. Até o momento, não há informações de danos provocados pelo terremoto na capital amazonense.

Terremoto provoca danos na Colômbia

As áreas próximas ao epicentro registraram os principais impactos. Autoridades do departamento de Chocó relataram feridos e danos considerados graves em algumas localidades, enquanto equipes de emergência trabalham para avaliar a extensão dos estragos.

Em Cali, autoridades informaram o colapso de edificações e a existência de pessoas que poderiam estar sob os escombros. Já em Manizales, houve registro de mortes e danos em estruturas históricas, incluindo a Catedral Basílica Metropolitana.

Também foram registradas ocorrências em Pereira, onde autoridades relataram danos estruturais e pessoas feridas. O impacto do tremor foi percebido ainda em outras cidades colombianas, incluindo Bogotá.

Réplica foi registrada após o terremoto

Cerca de uma hora depois do primeiro tremor, uma nova atividade sísmica foi registrada na região, com magnitude estimada em 5,0. O registro ocorreu a aproximadamente 100 quilômetros de profundidade.

As autoridades colombianas continuam avaliando os danos e levantando informações sobre possíveis vítimas. O número de mortos, feridos e imóveis afetados ainda pode ser atualizado conforme as equipes de emergência avançam nos trabalhos.

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