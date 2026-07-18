Manaus (AM) – Um furto de equipamentos registrado na madrugada deste sábado (18) comprometeu o funcionamento do Setor Hidráulico Alvorada, provocando oscilações e interrupções no abastecimento de água em bairros atendidos pelo sistema.
Segundo a concessionária Águas de Manaus, equipes técnicas trabalham na substituição dos equipamentos furtados para restabelecer o funcionamento da unidade.
Manutenção segue durante este sábado
A empresa informou que os serviços de manutenção elétrica devem ser concluídos no início da tarde deste sábado. Após a finalização dos reparos, o abastecimento será retomado de forma gradativa nas áreas afetadas.
O tempo para normalização pode variar conforme a localização dos imóveis e as características da rede de distribuição.
Hospitais recebem abastecimento por carros-pipa
Enquanto os reparos são realizados, a concessionária mobilizou carros-pipa para atender locais considerados prioritários, como hospitais situados nas áreas impactadas pela interrupção do serviço.
Como solicitar atendimento
A Águas de Manaus orienta que situações emergenciais sejam comunicadas pelos canais oficiais de atendimento:
- Telefone e WhatsApp: 0800 092 0195
- Site: www.aguasdemanaus.com.br
Veja lista dos bairros afetados
Aliança Com Deus, Alvorada I, Alvorada II, Alphaville II, Alphaville III, Alphaville IV, Bairro da Paz, Bairro da União, Beija Flor, Bom Cidadão, Campos Elíseos, Campo Dourado, Canaã, Carlos Braga, Cidade Nova, Cidadão V, Cidadão VI, Cidadão VII, Cidadão XII, Colônia Santo Antônio, Compensa, Comunidade, Comunidade das Flores, Comunidade Luiz Otávio, Comunidade Nobre, Comunidade Peniel, Comunidade Raio de Sol, Comunidade Vida Nova, Conj. Ajuricaba, Conj. Américo Medeiros, Conj. Aripuanã, Conj. Aruanã, Conj. Augusto Monte Negro, Conj. Beborah, Conj. Belvedere, Conj. Boas Novas, Conj. Canaranas, Conj. Cannã, Conj. Castanheira, Conj. Cofasa, Conj. Duque de Caxias, Conj. Eduardo Gomes, Conj. Eldorado, Conj. Flamanal, Conj. Francisca Mendes, Conj. Hileia, Conj. Ipase, Conj. Itapuã, Conj. Jardim Versalhes, Conj. João Bosco, Conj. Kissia, Conj. Lion, Conj. Manoa, Conj. Murici, Conj. Mundo Novo, Conj. Osvaldo Frota, Conj. Ozias Monteiro I, Conj. Pantoja, Conj. Parque Dez, Conj. Planalto, Conj. Ribeiro Junior, Conj. Rio Maracanã, Conj. Santa Cruz, Conj. Santa Teresinha, Conj. Santos Dumont, Conj. Sergio Pessoa Neto, Conj. Subtenente, Conj. Subsargento, Conj. Tropical, Conj. Uirapuru, Conj. Vila da Barra, Conj. Vila Real, Cond. Alegro, Cond. Altos de Flores, Cond. Arezzo, Cond. Bem Viver, Cond. Conquista Torquato, Cond. Eucalipto, Cond. Flex Tapajós, Cond. Ideal Flores, Cond. Itaporanga, Cond. Jardim California, Cond. Jardim das Américas, Cond. Jardim Europa, Cond. Paradise River, Cond. Paradise Sky, Cond. Parque Ville Municipal, Cond. Pizza Dell’Acqua, Cond. Ponta Negra Village, Cond. Portugal, Cond. Reserva da Cidade, Cond. Reserva Inglesa, Cond. Reservas das Praias, Cond. Residencial UP Flores, Cond. Rubi, Cond. Smart Flores, Cond. Smart Tapajós, Cond. Smeli Parque das Flores, Cond. Solar dos Franceses, Cond. Tambaú, Cond. Turim, Cond. Via Norte, Cond. Vila Verde, Cond. Vision Residence, Cond. Vitalli, Dom Pedro, Fabrica Medeia, Fazendinha, Flores, Galileia II, Jesus Me Deu, José Bonifácio, Lírio do Vale I, Lírio do Vale II, Lot. Agnos Dei, Lot. Américo do Sul, Lot. Canaã, Lot. Celebridade, Lot. Fortaleza, Lot. Parque dos Buriti, Lot. Raquel, Lot. Rio Piorini, Lot. Santa Tereza, Lot. Vera Cruz, Lot. Vista Alegre, Lot. Vitória Régia, Monte Cris, Monte das Oliveiras, Monte Pascoal, Monte Sinai, Nova Cidade, Nova Esperança, Novo Israel, Núcleos 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Omar Aziz, Parque das Nações, Parque Eduardo Braga, Parque Floresta, Parque Mosaico, Parque Santa Etelvina, Ponta Negra, Redenção, Renato Souza Pinto I, Renato Souza Pinto II, Riacho Doce I, Riacho Doce II, Riacho Doce III, Residencial da Ilha, Santa Agostinho, Santa Etelvina, Santa Marta, São Luiz, Shopping Ponta Negra, Shopping Sumaúma, Terra Nova I, Terra Nova II, Terra Nova III, União da Vitória, Vale do Sinai e Vila da Barra.
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