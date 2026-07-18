Manaus (AM) – Jovens e adultos que desejam retomar os estudos poderão se matricular na Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede municipal de Manaus a partir deste sábado (18). A modalidade é voltada para pessoas com 15 anos ou mais que não concluíram o ensino fundamental na idade adequada ou interromperam a vida escolar.
As matrículas podem ser feitas presencialmente na escola mais próxima da residência do estudante ou pelo site matriculas.am.gov.br.
Quem pode se matricular na EJA
A EJA atende pessoas a partir de 15 anos que desejam voltar à sala de aula e concluir os estudos. A modalidade oferece ensino desde a alfabetização até o 9º ano do ensino fundamental.
Atualmente, o programa está disponível em 65 escolas da rede municipal, distribuídas em todas as zonas de Manaus.
Documentos necessários
Para realizar a matrícula, o candidato deve apresentar:
- Documento de identidade (RG);
- CPF;
- Comprovante de residência.
As inscrições podem ser feitas presencialmente ou pela internet.
Curso permite concluir etapas em seis meses
Segundo a gerente da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Alina Bindá, um dos diferenciais da modalidade é a organização do ensino, que permite aos estudantes concluir uma etapa da formação a cada seis meses.
De acordo com ela, o modelo facilita a conciliação dos estudos com o trabalho e outras atividades do dia a dia, além de ampliar as oportunidades de qualificação e inserção no mercado de trabalho.
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