Inovação

Cedro Criativo reúne mais de 130 profissionais autônomos e aposta em colaboração e tecnologia para impulsionar a economia criativa.

Enquanto grande parte do mercado ainda associa economia criativa a agências tradicionais e contratos formais, um outro modelo vem ganhando espaço silenciosamente no Brasil: o da colaboração entre profissionais autônomos. A Cedro Criativo, comunidade fundada em 2018 pela empresária Thalitta Dolce, é um dos exemplos mais consistentes desse movimento – e ajuda a explicar por que esse tipo de modelo tende a crescer nos próximos anos.

O tamanho do mercado por trás da história

Os números ajudam a contextualizar o momento. Segundo o Observatório Firjan, a indústria criativa brasileira movimentou R$ 393,3 bilhões em 2023, o equivalente a 3,59% do PIB nacional, com cerca de 1,262 milhão de profissionais formalmente empregados no setor – crescimento de 6,1% frente ao ano anterior. Já o Observatório Itaú Cultural identificou 7,79 milhões de trabalhadores na economia da cultura e das indústrias criativas no terceiro trimestre de 2024, o maior patamar já registrado.

O problema é que essas estatísticas, em sua maioria, captam vínculos formais ou faturamento de grandes empresas – deixando de fora uma parcela significativa de profissionais autônomos que sustentam boa parte da produção criativa do país, mas que não aparecem nos indicadores tradicionais de mercado.

Uma comunidade em vez de uma agência

Foi nesse ponto cego do mercado que a Cedro Criativo encontrou espaço. Em vez de operar como agência fechada, a marca se estruturou como comunidade aberta, reunindo hoje 137 profissionais criativos autônomos em canais como WhatsApp e Discord. A lógica é simples: em vez de competir entre si, esses profissionais se apoiam – indicando trabalhos, trocando serviços e resolvendo em conjunto desafios que, sozinhos, seriam mais difíceis de enfrentar.

É um modelo que inverte a lógica tradicional do mercado publicitário: o foco está em quem executa o serviço criativo, não em quem o demanda.

Do apoio mútuo ao produto: a linha CEDRO SPRINT

Com o amadurecimento da comunidade, a Cedro Criativo também passou a atender diretamente outra ponta do mercado. A linha de serviços CEDRO SPRINT, criada para responder às mudanças trazidas pela inteligência artificial no setor, oferece a criação de landing pages e marcas para pequenos negócios e profissionais liberais — como advogados, médicos, psicólogos e consultores – unindo automação e processos criativos sem abrir mão do toque humano em cada entrega.

Um modelo que aponta o futuro do setor

A trajetória da Cedro Criativo é lida pela Sonho & Negócios (S&N) como um retrato do que deve se consolidar como tendência na economia criativa brasileira: menos dependência de estruturas fixas, mais colaboração entre profissionais independentes e uso inteligente da tecnologia como aliada – não substituta – do processo criativo. Em um mercado que segue crescendo acima da média nacional, modelos como o da Cedro Criativo indicam um caminho possível para quem quer prosperar fora do formato tradicional de agência.

Fonte: https://sonhoenegocios.com/cedro-criativo-se-destaca-em-meio-ao-boom-da-economia-criativa-no-brasil/

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