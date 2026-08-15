Rio Preto da Eva (AM) – Um motociclista morreu na manhã deste sábado (15) após se envolver em um acidente no quilômetro 89 da rodovia AM-010, nas proximidades de Rio Preto da Eva, na Região Metropolitana de Manaus. Outra pessoa ficou ferida na ocorrência.
Segundo relatos preliminares de pessoas que estavam no local, a colisão envolveu uma motocicleta Honda Bros e uma picape Fiat Strada, que transportava uma carga de carvão.
Motociclista não resistiu aos ferimentos
Ainda conforme as informações iniciais, o motociclista teria tentado desviar de outro veículo antes de perder o controle e atingir a picape. A dinâmica exata da batida, no entanto, ainda deverá ser esclarecida pelas autoridades.
Com a força do impacto, o motociclista morreu ainda no local. A identidade da vítima não havia sido oficialmente divulgada até o momento.
O condutor da Fiat Strada ficou ferido e recebeu atendimento médico. Em seguida, ele foi levado para uma unidade hospitalar de Rio Preto da Eva.
Polícia deve investigar acidente
O corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). A ocorrência também provocou alterações momentâneas na circulação de veículos na rodovia.
As circunstâncias do acidente deverão ser investigadas pelas autoridades responsáveis.
LEIA MAIS: