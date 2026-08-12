Manifesto Musical

Espaço está com 99% dos ingressos vendidos e oferece bares, banheiros exclusivos, open bar e open food até 3h

A Área VIP do show de Henrique & Juliano em Manaus chegou a 99% dos ingressos vendidos e entrou no último lote. A dupla se apresenta no dia 22 de agosto, na Arena da Amazônia, durante o Manifesto Musical – Turnê Exclusiva 2026.

Os interessados podem comprar ingressos nos pontos físicos da OBA Ingressos, no Manauara Shopping e no Millennium Shopping. Além disso, as compras presenciais permitem parcelamento em até cinco vezes sem juros.

A Área VIP oferece espaço exclusivo para acompanhar o show, além de bares e banheiros próprios. O público também terá acesso a open bar e open food até as 3h.

Dessa forma, os fãs poderão acompanhar a apresentação com serviços disponíveis durante toda a noite. A estrutura permite que o público permaneça no espaço sem precisar sair para acessar alimentação, bebidas e banheiros.

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