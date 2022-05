Pedagogos de Manaus recebem homenagem na CMM

Manaus (AM) – Pedagogos da Prefeitura de Manaus, que atuam na Secretaria Municipal de Educação (Semed), foram homenageados na manhã desta sexta-feira (20), na Câmara Municipal de Manaus (CMM). A solenidade, promovida pela Comissão de Educação da CMM, ocorreu no plenário Adriano Jorge, no bairro São Raimundo, zona Oeste da capital.

A rede municipal de ensino possui no quadro de servidores, 966 pedagogos, que segundo a secretária municipal de Educação, professora Dulce Almeida, que participou do evento, são profissionais essenciais para a educação.

“Agradeço à Comissão de Educação por essa justa homenagem a esses profissionais, que são peça fundamental dentro da escola. O pedagogo é aquela figura que comanda o fazer, o dia a dia de trabalho, que orienta os professores, alunos, além da família. Eles dão um norte para a educação. É muito bom estar aqui entre os pedagogos, entre a turma boa também da educação, e poder comemorar esse dia tão importante”, parabenizou a secretária.

Homenagem

Para o presidente da Comissão de Educação, vereador Fransuá Matos, essa é uma dívida com a classe, já que há dois anos não foi possível realizar a homenagem, devido à pandemia da Covid-19.

“Estávamos devendo essa homenagem aos pedagogos, devido à pandemia que vivemos por dois anos. Por isso, hoje é um dia muito feliz, porque podemos reunir essa classe tão importante para a educação e para a nossa sociedade. O pedagogo não se limita apenas à questão educacional, hoje ele ocupa lugares em empresas que não estão ligadas à educação, mas que precisam de uma orientação e que só o pedagogo é capaz de fazer”, declarou Fransuá.

Aproximadamente 50 pedagogos participaram do evento. O pedagogo Alessandro Melgueiro, lotado na escola municipal Armando de Souza Mendes, no São José, zona Leste, foi um dos homenageados. Para ele, o trabalho que o pedagogo desenvolve na escola vai além da educação, e em nome de todos os colegas da Semed, agradeceu pelo reconhecimento.

“Receber essa homenagem da Câmara Municipal é muito importante para a figura do pedagogo. Nós somos aquele agente transformador da comunidade escolar, que colabora no processo formativo do professor e que faz a interlocução entre pais ou responsáveis e os docentes. Exercem com maestria a educação pública de Manaus”, afirmou Alessandro.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Lei que estabelece tempo de espera máximo para atendimento ao consumidor é sancionada no AM

“Bolsonaro estará em Manaus no dia 28 de maio”, confirma coronel Menezes

Filho de Joana Darc sofre ataques virtuais e deputada rebate