Manaus (AM) – A servidora pública e diretora da 15ª Vara do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT-11), Silvanilde Ferreira Veiga, 58, foi encontrada morta dentro do apartamento onde morava na Ponta Negra, na zona Oeste de Manaus. O corpo da servidora foi encontrado pela própria filha no chão da sala no último sábado (21).

Conforme informações preliminares, a mulher foi morta a facadas. A filha foi ao apartamento, por volta das 22h30, após ter mandado mensagens para a mãe e não ter retorno. A portaria do condomínio também tentou contato através do interfone, mas não teve respostas.

O boletim de ocorrência (BO) destacou que quando a jovem viu a mãe no chão deitada de bruços em uma poça de sangue logo acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que chegou na residência um pouco depois das 23h. Além disso, a moça alega que a única coisa que sumiu do apartamento, provavelmente foi levado pelo autor do assassinato.

A servidora já morava no local há mais de 10 anos e o imóvel não apresentava sinais de arrombamento. Os investigadores da Polícia ressaltam que farão o uso das imagens das câmeras de segurança do prédio para auxiliar nos desdobramentos do caso.

Em nota, o TRT-11 prestou solidariedade aos familiares e amigos da servidora. O órgão destacou ainda que Silvanilde prestou 31 anos de serviço à Justiça do Trabalho, ingressando no Tribunal em 9 de janeiro de 1991, no cargo de técnico judiciário e atuava como diretora de secretaria da 15ª VTM desde 1º de janeiro de 2007.

O crime deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestro (DEHS).

Confira a nota na íntegra:

O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT-11) comunica, com profundo pesar, o falecimento da servidora SILVANILDE FEREIRA VEIGA, diretora da 15ª Vara do Trabalho de Manaus.

O corpo será velado na sala 4 da Funerária Canaã, localizada na Rua Major Gabriel, 1833 – Centro, neste domingo (22/5), no horário de 17h às 19h, e o sepultamento será em Porto Velho (RO).

Silvanilde tinha 58 anos e prestou 31 anos de serviço à Justiça do Trabalho. Ingressou no Tribunal em 9 de janeiro de 1991, no cargo de técnico judiciário – área administrativa, e era diretora de secretaria da 15ª VTM desde 1º de janeiro de 2007.

A presidente do TRT-11, desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes, presta as suas mais sinceras condolências e solidariedade aos familiares e amigos neste momento de luto e dor.

Leia mais:

Homem é espancado e encontrado agonizando ao lado do Nenê Park; veja vídeo

Veja o que são medidas protetivas de urgência e como solicitá-las

Vídeo forte: Dois homens e cachorro são baleados por criminosos na Zona Sul de Manaus