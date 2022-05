Profissionais da educação do AM recebem capacitação profissional

Manaus (AM)- O Trilhas do Saber – projeto que integra o programa Educa + Amazonas, do Governo do Estado – retomou suas atividades nesta segunda-feira (23), levando formação aos profissionais das redes estadual e municipal para quatro novas cidades nesta semana. Até o fim de 2022, outros 23 novos municípios vão sediar as formações.

Em 2021, na primeira etapa do projeto, foram mais de 6 mil profissionais certificados. Para este ano, a estimativa é de que cerca de outros 10 mil tenham as formações e sejam certificados pelo projeto Trilhas do Saber, do programa Educa + Amazonas.

Nesta segunda e terça-feira (23 e 24), as equipes do Centro de Formação Profissional Padre José de Anchieta (Cepan) e Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) iniciam os cursos nas cidades de Autazes e Urucurituba (a 113 e 208 quilômetros de Manaus, respectivamente).

Na quinta e sexta-feira (26 e 27), os formadores chegam a Silves e a Nova Olinda do Norte, distantes respectivamente 204 e 135 quilômetros de Manaus.

Serão 1.560 vagas disponíveis para as formações de professores, gestores, pedagogos e administrativos. O Trilhas do Saber é dividido em quatro partes: roda de conversa, minicurso, oficina e socialização. Ao final, os participantes recebem certificações de 14 horas.

Uma das coordenadoras do projeto, Carla Baraúna, diz que os novos percursos vão ter foco no Novo Ensino Médio (NEM) e no Referencial Curricular Amazonense (RCA). “São assuntos sobre os quais os profissionais ainda têm dúvidas e que vamos reforçar nessas novas turmas”, frisa.

Temas



As temáticas abordadas no Trilhas do Saber de 2022 são divididas entre docentes do Ensino Fundamental para Anos Iniciais e Anos Finais, nas quais serão abordados as propostas curriculares e pedagógicas, os novos caminhos para o processo de ensino-aprendizagem e Referencial Curricular Amazonense (RCA).

Para os docentes do Ensino Médio, os temas são pautados nas principais mudanças do Novo Ensino Médio, os Itinerários Formativos e suas possibilidades pedagógicas, além dos Itinerários Formativos na prática.

Para os docentes de modalidades diversas, são abordadas as tecnologias digitais, a construção de uma educação que faz sentido, Educomunicação, ensino híbrido e autonomia de aprendizagem.

Nos percursos da Educação Especial, os formadores abordam a educação inclusiva, metodologias e materiais acessíveis e a produção de materiais pedagógicos adaptados para alunos com transtorno do espectro autista, deficiência intelectual, cegos e surdos.

Os gestores poderão se aprimorar em liderança, no NEM, e no painel de gestão escolar.

O público administrativo, composto por secretários, merendeiros, auxiliares de serviços gerais e outros profissionais terão formação sobre o currículo no chão da escola, comportamento organizacional, competências socioemocionais, projetos de vida e novas perspectivas profissionais.

*Com informações da Agência Amazonas

