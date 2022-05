Corpo com corda no pescoço é encontrado em igarapé de Manaus

Manaus (AM) – Um corpo do sexo masculino foi encontrado boiando em um igarapé, no Beco José Casemiro, bairro Aparecida Zona Oeste de Manaus.

Ainda não identificada, a vítima estava com uma corda amarrada no pescoço, quando foi resgatada por canoeiros do local.

Policiais militares foram acionados e fizeram o isolamento da área, precisando chamar o Corpo de Bombeiros, por se tratar de um lugar de difícil acesso.

Moradores do Beco se disseram abalados com a situação e disseram não ter visto nenhuma movimentação estranha na área.

“Já passamos todo tipo de sofrimento aqui, morando em um lugar sem estrutura pela necessidade. Nos deparamos hoje com um corpo nesse período de cheia”, disse uma moradora que não quis ser identificada.

Outro morador que preferiu não ter a identidade revelada, afirmou que o bairro Aparecida está, a cada dia, mais perigoso.

“Não sabemos se fizeram a desova dessa pessoa aqui, mas a violência aqui está demais”, relata.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai continuar colhendo depoimentos de moradores na investigação do caso. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e fez a remoção do corpo.

Edição Web: Bruna Oliveira

