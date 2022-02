Emenda parlamentar vai beneficiar bairro em Itacoatiara

A reforma do Centro Recreativo no Bairro Jauary vai reforçar o esporte local

Manaus (AM) – O trabalho em prol de Itacoatiara é uma das marcas do mandato da deputada estadual licenciada Alessandra Campêlo (MDB). O município, localizado a 176 quilômetros de Manaus, vai reforçar o esporte local com a reforma do Centro Recreativo do Bairro do Jauary, localizado na Rua Pompílio Marques.

A obra é fruto de emenda parlamentar de autoria de Alessandra, no valor de R$ 79. 746,97. O recurso vai garantir serviços como a reforma do piso da quadra de esporte, traves e redes, além da construção de espaço para passeio no local também conhecido como ‘Centrão do Jauary’.

Segundo o gerente de projetos do espaço, Márcio Franco, a revitalização vai dar vida à quadra, garantindo que o esporte exerça o papel de agente de oportunidade e transformação na vida de quem o pratica. Ele também destacou a parceria com a parlamentar, considerada essencial para a realização da reforma.

“Foram longos 18 anos sem acesso ao esporte de quadra no Centrão do Jauary e agora temos a certeza de que voltaremos a garantir mais oportunidades às crianças, jovens e adultos aqui em Itacoatiara. Isso é fruto da nossa luta e parceira com a deputada Alessandra Campêlo, que sempre apoiou e incentivou as ações do Centro. Também agradeço ao governador Wilson Lima que, junto à deputada, tem atuado em prol do esporte no interior do estado”, disse.

Alessandra Campêlo, que já foi titular da antiga Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), atual Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), reforçou a importância do esporte principalmente como agente de mudança.

“Sou uma grande apoiadora do esporte em nosso estado. Muito além de fazer bem à saúde, o esporte também gera oportunidades e transforma a vida das pessoas. Contribuir nessa mudança é motivo de muito orgulho para mim. Tenho certeza de que a reforma vai melhorar a vida dessas pessoas. Contem comigo”, afirmou.

