Atletas do Polo Aquático recebem passagens do para competição Norte/Nordeste

Belém (PA) – Os atletas Andrews Bastos e Igor Figueiredo viajam com a delegação amazonense de polo aquático rumo a Belém, onde disputarão o Campeonato Norte/Nordeste de Polo Aquático, que acontece de quinta-feira (26) a domingo (29).

A dupla foi contemplada com passagens aéreas do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

“É uma oportunidade ótima para que representantes do estado levem o nome do polo aquático amazonense à competições de nível regional, vislumbrando campeonatos nacionais. O governador Wilson Lima investe com as passagens para que os atletas possam mostrar seu potencial e evoluam dentro da modalidade”, disse Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Organizado pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), o campeonato terá a participação de sete equipes, e as quatro melhores colocadas serão classificadas para o Campeonato Brasileiro da Série B.

O atleta Andrews Bastos aponta que a competição é de grande importância para o grupo e diz que as expectativas visando classificação são altas.

“Graças ao apoio do Governo, cedendo o espaço da piscina olímpica, conseguimos realizar os treinos táticos em uma piscina oficial, e agora vamos em busca do melhor resultado para o Amazonas”, comentou.

Visando destacar a equipe em competições nacionais, o treinador Gilson Lisboa, ressaltou que será uma oportunidade única para os atletas.

“Vamos para o campeonato buscando voltar com o maior número de medalhas. O apoio do Governo do Amazonas veio no momento fundamental. Estamos enviando nossos melhores atletas para representar o estado”, concluiu o técnico.

Mauro Neto/Faar Equipe de Polo Aquático. – Mauro Neto/Faar Treinador Gilson Lisboa.- Mauro Neto/Faar

*Com informações da Agência Amazonas

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Seleção conquista bronze no Intercontinental da Liga Mundial de polo aquático

Mundial de Esportes Aquáticos é adiado novamente por conta da pandemia

Atletas da academia White House conquistam 12 medalhas no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu