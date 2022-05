Atlético Rio Negro Clube anuncia reforços para Série B do Amazonense

Manaus (AM)- O Atlético Rio Negro Clube se prepara para a disputa da Série B do Amazonense 2022. O clube anunciou mais cinco jogadores que integram o elenco rionegrino.

Os volantes Antony e Allan Anderson; o meio-campo Alisson e Leozinho e o lateral esquerdo Matheus Iton, chegam ao Rio Negro nesta temporada.

Antony, de 28 anos, volta ao Galo após sua passagem em 2019, quando marcou 2 gols em 11 jogos disputados. Ele soma passagens ainda por Clipper, Manauara, Fast e Nacional. Seu último clube foi o São Raimundo.

Já Alisson, de 21 anos foi formado nas categorias de base do Avaí, com passagens por Palmeiras e Linense. Apesar de ser manauara, é a primeira vez que ele vai disputar uma competição no Amazonas.

O volante Allan Anderson é o 6º reforço rionegrino para a Série B do Amazonense 2022. O jogador tem passagens por várias equipes do futebol amazonense e fará sua primeira temporada com a camisa rionegrina. Seu último Clube foi o Iranduba no Barezão deste ano.

O meia Leozinho tem 26 anos e é conhecido no cenário local, tendo defendido as cores de várias equipes do estado. Essa é a primeira vez que o atleta jogará pelo Rio Negro. Seu último clube foi o Baré/RR.

Matheus Iton é manauara e iniciou sua carreira profissional no Rio Negro em 2015. O lateral de 25 anos soma passagens por Fast, Iranduba, JC e São Raimundo. Seu último time foi o Clipper.

Data histórica

No último dia 18 de maio, aconteceu o Ato de Tombamento da Sede do Atlético Rio Negro Clube pelo Conselho do Patrimônio Histórico e Cultural do Estado do Amazonas.

“Gostaríamos de agradecer ao Secretário de Cultura e Presidente do Conselho, Sr. Marcos Apolo Muniz, ao Vice-presidente Sr. Ibrahim Base, e aos demais membros do Conselho e em especial a Sra. Regina Lobato pela sensibilidade, consideração e conhecimento na condução de todo o processo. Estamos felizes em assumirmos este compromisso de preservação desse patrimônio de grande significado para a história do esporte, cultura e sociedade do Estado do Amazonas”, disse a equipe.

Na reunião estiveram presentes também pelo Presidente Jefferson Oliveira, Presidente do Conselho Deliberativo Zacarias Bichara Neto e Diretora Social e Cultural, Profa.Dra Jeanne Abreu, que fez todo o histórico e o projeto para o Tombamento do Clube.

Leia mais:

Amazonas FC premia torcedores em jogo em Manaus

Zagueiro chega para reforçar o Amazonas FC

Manaus FC aquece mercado amazonense com empréstimos de jogadores