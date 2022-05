RPE Parintins FC fará peneira gratuita para atletas entre 17 e 25 anos em Rio Preto da Eva

Em busca de novos talentos, o RPE Parintins Futebol Clube anunciou a realização de uma peneira gratuita em Rio Preto da Eva, no dia 29 de maio, próximo domingo (22). A seletiva ocorrerá no Campo do Instituto Adventista Agroindustrial (IAAI), no KM 74 da rodovia AM-010, quase na entrada da cidade. Podem participar jovens entre 17 e 25 anos, que sonham em se tornar jogador profissional.

A seletiva começará às 8h30 e seguirá até às 11h. No local da peneira, será necessária a apresentação de um documento com foto. Todos os atletas devem levar calção, meião e chuteira.

Os jogadores que quiserem participar da peneira do time precisam confirmar presença por meio do WhatsApp (92) 99401-3821.

A intenção do RPE Parintins FC é encontrar jovens talentos do futebol para integrar o elenco do time para a disputa da Série B do Barezão 2022, que começa no dia 13 de julho e tem final agendada para 21 de setembro. O RPE Parintins estreia na competição no dia 17 de julho contra o Tarumã, em Manaus.

Estreia Profissional e parceria com Rio Preto da Eva

O RPE Parintins FC foi fundado em 2021. A disputa da série B deste ano é a primeira competição oficial do time no cenário profissional.

O clube fechou parceria com a prefeitura de Rio Preto da Eva para a temporada 2022. A equipe vai usar o município para treinamentos e para mando de campo. O Estádio Francisco Garcia está em reforma e deve ser liberado a tempo da competição.

Apesar de ser um clube novo, a expectativa é muito grande para que o time deslanche no cenário do futebol amazonense e até nacional. O Barezão série B é só o primeiro passo para o clube chegar, quem sabe, a disputa de um campeonato brasileiro.

*Com informações da assessoria

