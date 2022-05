Aleam vai sediar Seminário sobre Violência Sexual em Manaus

Manaus (AM) – O Comitê de enfrentamento a violência sexual contra crianças e adolescentes do Amazonas em parceria com o IACAS – Instituto de Assistência à Criança e ao Adolescente Santo Antônio, além de outras entidades da rede de proteção, realizam no próximo dia 31 de maio, das 08h30 às 16h30, no auditório Belarmino Lins, na Assembleia legislativa do estado do Amazonas, o Seminário: “Violência Sexual contra crianças e adolescentes, o cuidado existe?”

O seminário vai contar com representantes do IACAS, SEJUS, SEMASC, DEPCA, Cáritas, CREAS, Rede Acolher, Rede Grito e SAVVIS, onde o principal objetivo além do debate sobre o tema, é alertar a sociedade e cobrar autoridades sobre políticas de proteção e garantia dos direitos de crianças e adolescentes, como lembra Amanda Ferreira, coordenadora do IACAS.

“Acima de tudo a gente precisa de atendimento qualificado para estas crianças, então não é só denunciar, mas é garantir que políticas públicas sejam voltadas para estas vítimas“. disse.

O Seminário é parte da Campanha Faça Bonito, que durante todo mês de maio realizou diversas ações sobre o tema em todo Brasil, em alusão ao Dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do site iacas.org.br

SERVIÇO:

Seminário: “Violência Sexual contra crianças e adolescentes, o cuidado existe?”

Dia: 31 de maio

Hora: 08h30 à 16h30

Local: Auditório Belarmino Lins – Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas.

Inscriçôes gratuitas no site iacas.org.br

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Seminário debate exploração sexual de crianças e adolescentes no AM

Sejusc realiza ação para combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes

Lei que garante atendimento a vítimas de violência sexual terá campanha anual no AM