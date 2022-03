Seminário debate exploração sexual de crianças e adolescentes no AM

Manaus (AM) – Nos próximos dias 29 e 30 de março, o IACAS – Instituto de Assistência à Criança e ao Adolescente Santo Antônio – realiza o Seminário Articulando ações de enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes no auditório Deputado Belarmino Lins na Assembleia Legislativa em Manaus.

O evento que inicia às 08h30 e termina às 16h30, vai discutir temas como, “Escuta técnica e humanizada das vítimas de violência sexual“, “Defesa e responsabilização de crimes contra a dignidade humana de crianças e adolescentes”, além da “Exploração sexual no contexto do turismo” principalmente no estado do Amazonas.

Dentre os palestrantes estão, Joyce Coelho, Delegada titular da Polícia civil, da DEPCA – Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente , que atua diretamente no combate a exploração sexual de crianças e adolescentes, além de outros crimes que ferem os seus direitos.

O Dr. Padre Hudson, psicologo e autor do livro, “Suicídio: diálogos interdisciplinares”.

Além de Luciana Temer, Doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, filha do ex-presidente Michel Temer, onde através do Instituto Liberta luta contra a exploração sexual de crianças e adolescentes.

O seminário é parte do Projeto Mobilizar e Agir do IACAS que tem como parceiro a Petrobras, além do apoio da Ecpat Brasil, fortalecendo ações educacionais através de oficinas em atuação em Manaus, Careiro da Várzea, Rio preto da Eva e Coari.

O evento é gratuito e contará com a participação da sociedade civil e instituições preocupadas com o direito das crianças e adolescentes.

Dentre os apoiadores também estão o Instituto Liberta, a FEDCA (Fórum Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente Amazonas) e a Cáritas Arquidiocesana Manaus.

As inscrições gratuitas podem ser feitas on-line, através do site iacas.org.br ou do link https://url.gratis/LZ72Eq

*Com informações da assessoria

