Governo e Prefeitura de Manaus realizam terceira edição do Manaus +Agro

Setenta produtores do ramal do Brasileirinho foram beneficiados com entregas de pescado, insumos, carteira do produtor, entre outras ações

Manaus (AM) – O Governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus realizaram, nesta sexta-feira (27), a terceira edição do Programa Manaus + Agro, no Km 10 do Ramal do Brasileirinho.

Na ação conjunta, Estado e Município anunciaram melhorias para o produtor rural da região, realizaram entregas de pescado, kits de sementes, carteiras do produtor, alevinos e rações para avicultores e piscicultores, e ofertaram atendimento sobre trânsito e abate de animais.

Cerca de 70 produtores foram beneficiados. A iniciativa foi realizada por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) e suas vinculadas, o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal (Adaf) e a Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS); em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc).

Ações



Pela Sepror, foram distribuídos 33 mil alevinos de pirapitinga. A ADS promoveu uma edição do Peixe no Prato Solidário, inserido no Programa de Assistência Familiar (PAF), na qual foram distribuídos 200 peixes. Todo o pescado foi adquirido de piscicultores locais.

O Idam realizou a entrega de 20 Cartões do Produtor Primário (CPP), para agricultores das localidades do Brasileirinho, Puraquequara, Uberê, Ipiranga, Valparaíso e Água Branca.

Foram ainda distribuídos 15 kits da agricultura familiar, adquiridos por meio da Sepror, com incluem sementes de milho, feijão-cauipi, alface, coentro, cebolinha, couve, maxixe, melancia, abóbora, pimenta-de-cheiro, mamão e maracujá.

A Adaf prestou orientação sobre trânsito e abate de animais (suínos), unidade de abate, beneficiamento e comercialização.

O titular da Sepror, Petrucio Magalhães Júnior, ressalta a importância da parceria entre os governos municipal e estadual para os produtores daquela região.

“Agora a zona rural de Manaus está recebendo atenção e o devido cuidado dos governos estadual e da capital. Nesta parceria do Governo do Amazonas com a Prefeitura de Manaus, quem ganha é o produtor rural e o consumidor, que vai consumir um produto regional de qualidade e com menor preço”, destacou o secretário.

O titular da Semacc, Wanderson Costa, destacou os objetivos do evento.

“Essa edição do evento é em parceria com o Governo do Estado. Estamos unidos para trazer os benefícios essenciais para os produtores, em ação para que todos esses benefícios sejam efetivados, como entrega de ração, alevinos, kits de agricultura familiar para os produtores rurais. Isso já é uma realidade. Nessa gestão em parceria com a Sepror, quem ganha é o produtor, a população, e todo o Estado do Amazonas. Esse é nosso compromisso”, comentou.

A Prefeitura de Manaus, por meio da Semacc, entregou 10 toneladas de ração para avicultores e piscicultores, beneficiando 50 produtores rurais do Pólo 1 da zona rural de Manaus.

*Com informações da Agência Amazonas

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Ações do “Manaus+Agro” chegam a produtores rurais da BR-174

Programa Manaus+Agro leva apoio a produtores rurais

Ações ao setor primário pelo programa Manaus + Agro são anunciados no AM