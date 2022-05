Fortes chuvas deixam ao menos 30 mortos em Pernambuco

As fortes chuvas dos últimos dias, no estado de Pernambuco, já deixaram ao menos 30 pessoas mortas, segundo a Defesa Civil do estado. Apenas na capital, foram cinco óbitos entre a noite de ontem e a manhã de hoje, informou a Defesa Civil do Recife. As mortes foram devido a deslizamentos de barreira no Córrego do Jenipapo, na Lagoa Encantada e no Sítio dos Pintos, de acordo com boletim divulgado no final da manhã pelo órgão da capital.

Segundo a Defesa Civil do Recife, foram registradas chuvas que chegaram a 236,01 milímetros em alguns pontos do Recife, o equivalente a mais de 70% do previsto para todo o mês de maio, que é de 328,90 milímetros. As cidades mais afetadas fazem parte da região metropolitana do Recife, Zona da Mata e no Agreste.

Segundo o governo do estado, ao menos 516 pessoas estão desalojadas e 249 pessoas estão desabrigadas em Pernambuco por causa das chuvas.

Mortes no Recife

Na UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) do Ibura, zona sul do Recife, pessoas que foram atingidas pelas chuvas chegavam já sem vida. Na região, ao menos 20 pessoas teriam morrido: seis crianças e 14 adultos. Essas mortes, porém, ainda não constam no levantamento da Defesa Civil do Recife, que ainda será atualizado.

Na UPA do Curado, zona oeste da capital, duas crianças chegaram a ser socorridas após deslizamentos de terra, mas não resistiram. Também na região, um homem de 47 anos morreu soterrado no bairro Sítio dos Pintos. Na zona norte do Recife, um jovem de 18 anos foi encontrado morto, soterrado, na manhã de hoje após o deslizamento de uma barreira na região do Córrego do Jenip.

O prefeito da cidade, João Campos (PSB), afirmou que criou um comitê de crise e ativou o plano de contingência para mitigar os impactos das fortes chuvas. À GloboNews, disse que “a prioridade é só uma: salvar vidas” e pediu que moradores que estejam em zonas de risco deixem suas casas e procurem um lugar seguro.

*Com informações de UOL

