Conhecida no crime desde 1984, “Vovó do Pó” é presa

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu em flagrante uma mulher de 68 anos conhecida como “Vovó do Pó” em Ceilândia pelo crime de tráfico de drogas. A idosa foi detida nesta segunda-feira (30) na chácara 5 do Sol Nascente. Ela vendia os produtos em um bar que fica dentro do lote.

Segundo a 19ª Delegacia de Polícia (P Norte), após monitoramento, uma equipe policial confirmou a venda com um usuário que havia acabado de comprar uma porção de crack com a investigada. Então, os policiais entraram no lote da idosa e ela foi presa.

Os agentes fizeram varredura na residência e apreenderam quatro porções de crack e R$ 81. Segundo os policiais da 19ª DP, ela já foi presa pela mesma unidade policial em outra oportunidade. Ainda segundo a PCDF, a primeira anotação criminal da investigada por crime envolvendo drogas foi em 1984, atualmente a idosa estava em prisão domiciliar.

*Com informações do Metrópoles

