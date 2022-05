Dupla é baleada pela polícia após manter mulheres e criança reféns em Manaus

Manaus (AM) – Dois criminosos foram presos após fazerem uma idosa, uma mulher e uma criança reféns no Conjunto Jardim Petrópolis, no bairro Petrópolis, na zona Sul, na manhã desta terça-feira (31). A dupla estava assaltando a casa e ao tentarem fugir do local, trocaram tiros com os policiais e foram atingidos.

De acordo com informações de uma vizinha da residência, que não quis ser identificada, tudo aconteceu por volta das 8h30, quando a dupla pulou o muro de trás da casa e fez a dona da casa, uma idosa de refém.

Ao perceber que haviam mais pessoas na casa, os suspeitos colocaram a mulher e a criança no quarto e foram amarrar a idosa em outro cômodo. O que a dupla não esperava, é que uma refém estava com um celular e alertou a polícia.

“Como eles viram que tinha uma criancinha, eles prenderam ela com a moça dentro do quarto, mas eles não sabiam que ela estava com celular. E ela ligou para a polícia que rapidamente veio para cá”, relatou a vizinha.

Minutos depois, uma guarnição da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) chegou ao local e frustrou a ação dos criminosos. A dupla, com medo de ser presa, trocou tiros com a polícia, no entanto, foram baleados e o assalto foi interrompido.

A vizinha ainda revelou que um dos assaltantes era neto da ex-dona da casa e chegou a morar na residência, e por isso, sabia a melhor forma de entrar na casa.

Além disso, a dupla ainda disse na frente de uma das reféns, que iria assaltar mais três casas e que a próxima era de um morador ao lado, que tinha um empreendimento de aluguel de carros.

“O rapaz que está preso na viatura é neto da ex-dona da casa, que já faleceu. Eles sabiam o trâmite de como entrar e entraram por trás. Eles ainda disseram que iam em mais três lugares assaltar, o segundo era aqui do lado, o rapaz que aluga carro, e as outras duas ninguém sabe quem são”, revelou a mulher.

A guarnição conduziu os criminosos e as vítimas para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e apreendeu a arma, calibre 22, além de celulares e uma carteira.

Edição Web: Bruna Oliveira

