Assaltante é morto a tiros por vítima de assalto na Zona Norte

Manaus (AM) – Um assaltante identificado como Andrei dos Nascimento Andrade, 23 anos, foi morto a tiros por uma suposta vítima de assalto, no início da noite desta segunda-feira (30), na rua F3, no bairro Águas Claras, na Zona Norte da capital.

De acordo com informações preliminares de populares, Andrei estava praticando assaltos no local quando se aproximou de um homem não identificado, para roubar. Na ocasião, o homem que seria vítima do roubo estava armado e efetuou vários disparos contra o jovem. O autor dos tiros fugiu sem ser identificado

O assaltante estava trajando uma bermuda clara, uma blusa de time da cor branca, uma mochila com vários objetos dentro, além disso, ele e estava na posse de um simulacro e uma motocicleta na cor azul. Ele foi atingido com 3 tiro na cabeça e 3 no abdômen.

Os policiais militares da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (ROCAM) foram até o local e isolaram a área em que o corpo ficou. Posteriormente acionaram os órgãos competentes para as investigações.

O corpo do jovem foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

