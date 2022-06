10ª ‘Expedição Maker’ é realizada em escola da zona ribeirinha de Manaus

Participaram do evento mais de 90 alunos do 2º ao 9º ano do ensino fundamental

Manaus (AM) – Para utilizar a tecnologia como um recurso que facilite as práticas educacionais, a Prefeitura de Manaus realizou nesta terça-feira (31), em parceria com o Instituto Cultural Brasil Estados Unidos (Icbeu), a 10ª edição do projeto “Expedição Maker”, que aconteceu na escola municipal São Francisco das Chagas, na comunidade Arara, no rio Negro, zona rural ribeirinha, e contou com a participação de alunos de mais quatro unidades de ensino da Secretaria Municipal de Educação (Semed). Este ano, esta é a última expedição do projeto.

A ação consiste em ensinar a “Cultura Maker”, movimento de incentivo à criação no estilo “Faça você mesmo”. Participaram do evento mais de 90 alunos do 2º ao 9º ano do ensino fundamental.

Os temas abordados nas oficinas foram: programação de drones, hidráulica criativa, micro:bit, electro car, apresentação do projeto “Maker Box”, que é desenvolvido com 10 centros binacionais do país.

As turmas foram divididas em quatro salas com mais de 20 alunos.

Para o chefe da Divisão de Gestão da Tecnologia da Informação (DGTI) da Semed, Tiago Pereira, as oficinas levam para os alunos e professores conhecimentos sobre novos recursos tecnológicos que poderão ser utilizados na sala de aula.

“Trazer para os alunos da zona rural a ‘Cultura Maker’ é um grande benefício para esses nativos digitais. O prefeito David Almeida e a secretária municipal de Educação, professora Dulce Almeida, buscam sempre parcerias que proporcionem uma educação tecnológica de qualidade. Estamos equipando as escolas com tablets e computadores e outras ferramentas tecnológicas que proporcionem aos nossos alunos esse contato com robótica, programação e a educação 4.0”, destacou Tiago.

Para a gestora da Divisão de Tecnologia Educacional do Icbeu, Cláudia Malheiros, a parceria com a Semed é fundamental para o aprendizado dos alunos em relação à tecnologia.

“Nossa ideia de integrar a tecnologia em qualquer currículo é para preparar as crianças ao novo mundo onde eles precisam saber a importância da tecnologia na formação e com isso criar oportunidades de novos empregos”, explicou Cláudia.

Todos os alunos ganharam um brinde e certificados pela participação, as escolas uma placa de certificação, a Divisão Distrital Zonal (DDZ) Rural e a DGTI uma placa de agradecimento.

“Nós estamos aqui fechando um ciclo de expedições. Tudo isso porque o nosso prefeito David Almeida não deixa nenhuma localidade de Manaus desassistida quanto à educação. Se existir expedição na zona urbana, na rural também terá”, comentou a chefe da DDZ Rural, Rosa Denise.

A ação

Participaram da oficina os alunos das escolas municipais Divino Espírito Santo, na comunidade do Jaraqui, Luiz Jorge, na comunidade Santa Maria, e a escola Indígena Arú Waimi, na comunidade de Terra Preta, todas no rio Negro.

Além dos professores das unidades de ensino, dos assessores da DDZ Rural e da equipe da Superensino.

A aluna Vitória Souza, 12, 7º ano, da escola Divino Espírito Santo, ficou na turma com oficina de “Paper Bit”. Para ela a oficina foi bem divertida e diferente.

“Nós criamos uma cobra robótica, usamos uma placa para desenhar a cara dela e se a gente quiser, podemos colocar um motor e ela vai se movimentar sozinha”, explicou a estudante.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Escolas do Amazonas têm 840 projetos aprovados no Programa Ciência na Escola

Assistentes voluntários de alfabetização são convocados em Manaus

Prefeitura firma acordo de cooperação técnica para oferecer atividades desportivas aos alunos da Semed