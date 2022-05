Assistentes voluntários de alfabetização são convocados em Manaus

O programa tem o objetivo de fortalecer o processo de alfabetização de alunos do 1° e 2° ano do ensino fundamental

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus convoca 59 candidatos do cadastro reserva aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) para desempenharem a função de assistente voluntário de alfabetização do programa Tempo de Aprender.

A ação ocorre nas sete Divisões Distritais Zonais (DDZs) da Secretaria Municipal de Educação (Semed). Esta é a segunda convocação dos aprovados, que foi publicada na edição nº 5.334, do Diário Oficial do Município (DOM), desta terça-feira (3).

Os candidatos devem comparecer nos endereços relacionados no anexo III do edital n° 001/2022 Semed, conforme a DDZ escolhida no ato da inscrição, entre os dias 5 (quinta-feira) e 6 (sexta-feira), no horário de 8h às 12h e de 13h às 17h, para a entrega da documentação exigida no edital.

O PSS tem validade de um ano, com duração de oito meses. O programa tem o objetivo de fortalecer o processo de alfabetização de alunos do 1° e 2° ano do ensino fundamental.

A iniciativa é coordenada pela Divisão de Apoio à Gestão Escolar (Dage) e de acordo com a chefe do departamento, Hulda Soares, o programa segue as orientações do prefeito David Almeida e da secretária municipal de Educação, Dulce Almeida, em desenvolver as práticas educacionais voltadas à alfabetização.

“Este edital de convocação dos assistentes voluntários reflete o olhar do prefeito David Almeida e da secretária Dulce Almeida, que buscam melhorar o índice da qualidade de ensino da Semed e o de alfabetização dos nossos alunos”, afirmou Hulda.

Conforme a coordenadora municipal do programa, Raimunda Araújo, os convocados irão potencializar as ações do programa.

“Os assistentes voluntários de alfabetização são de total relevância para contribuírem e auxiliarem os professores que trabalham com este público-alvo. Com esta segunda convocação, os candidatos terão papel de colaborar e somar nesse processo de fortalecer a alfabetização dessas crianças, visto que o processo da leitura e da escrita é de fundamental importância para a construção da cidadania”, avaliou.

Conceito

O Tempo de Aprender é um programa de alfabetização de âmbito nacional, tendo como base as diretrizes da Política Nacional de Alfabetização (PNA). Assim, abrange ações que atuam no sentido de aprimorar a formação pedagógica e gerencial de docentes e gestores; disponibilizar materiais e recursos baseados em evidências científicas para alunos, professores e gestores educacionais; aprimorar o acompanhamento da aprendizagem dos alunos, por meio de atenção individualizada; e valorizar os professores e gestores de alfabetização.

*Com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

