Flamengo tem 6 desfalques confirmados para jogo contra o Fortaleza

No próximo domingo (5), o Flamengo vai enfrentar o Fortaleza em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto deste final de semana, Paulo Sousa já tem seis desfalques confirmados e terá dor de cabeça para escalar o time ideal.

Seis jogadores já são baixas confirmadas para o duelo, sendo três entregues ao departamento médico: Santos (quadríceps da coxa), Fabrício Bruno e Matheus França (em recuperação pós cirurgia). Arrascaeta, com a Seleção Uruguaia, e Gabigol e Rodinei, suspensos, completam os desfalques.

Com uma grande lista de ausências, o Flamengo busca uma vitória sobre o Fortaleza para continuar perseguindo o topo da tabela do Campeonato Brasileiro. No momento, o Mengo ocupa a oitava posição, com 12 pontos. O adversário, por sua vez, é o último colocado, com apenas dois.

Flamengo e Fortaleza vão se enfrentar no próximo domingo (5), no Maracanã, às 16h (horário de Brasília). A partida será exibida pela Rede Globo, em TV aberta, no entanto, como de costume, o Coluna do Fla será responsável pela transmissão mais rubro-negra da internet.

*Coluna do Fla

Foto: Marcelo Cortes/ Flamengo

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Jorge Jesus assume time da Turquia

Flamengo vence Fluminense com grande atuação de Hugo

Jogador da Seleção sofre tentativa de assalto