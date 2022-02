Casal é suspeito de torturar idosos e filho com câncer em GO

Aparecida de Goiânia (GO) – Um casal é suspeito de maltratar e torturar dois idosos e três filhos bebês, um deles com câncer, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital.

Segundo informações da Polícia Militar, eles eram vítimas de ameaças, torturas, situações vexatórias, degradantes, além de apresentaram lesões corporais, e viviam em cárcere privado.

Os idosos são pais do suspeito e confirmaram as torturas sofridas. De acordo com a corporação, o pai desabafou que tinha medo de morrer nas mãos do filho.

Segundo a PM, o caso só foi descoberto por meio de denúncia anônima, na tarde de sexta-feira (11), no Setor Vale do Sol.

As crianças, filhas do casal, têm entre 2 meses e 2 anos. De acordo com os agentes, uma delas faz um tratamento contra um câncer. Ainda segundo a PM, as vítimas tinham lesões recentes e antigas.

Fuga e morte



Conforme a corporação, o suspeito das torturas fugiu do local, mas acabou morto durante um confronto com os agentes. Já a mulher dele foi presa e autuada por abandono, tortura, maus-tratos, lesão-corporal e ameaça.

De acordo com a PM, o homem já respondia por tentativa de homicídio, lesão corporal e era suspeito de traficar drogas dentro da própria residência. As crianças foram entregues ao Conselho Tutelar.

Na casa da família, também foi havia uma arma e porções de drogas. Os idosos e as crianças passaram por exames de corpo de delito e a Polícia Civil investiga o caso.

*Com informações do Metrópoles

