Prefeitura inicia licenciamento ambiental junto ao Ipaam do parque Gigantes das Florestas

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus deu mais um importante passo para o licenciamento urbano e ambiental do futuro parque linear Gigantes das Florestas, o primeiro que será instalado entre as zonas Leste e Norte da capital, entre os bairros Tancredo Neves e Novo Aleixo. Nesta semana, o Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) protocolou documentação junto ao Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) para obtenção de licença prévia, a fim de aprovar a construção do empreendimento urbano e temático, numa área de quase 150 mil metros quadrados, com 2 quilômetros de extensão.

O Implurb já tem a Certidão de Informação Técnica (CIT) para o parque. A aprovação da CIT foi mais um passo dado pela Prefeitura de Manaus na obtenção do licenciamento e da autorização de órgãos ambientais e de patrimônio para o início das obras.

O Gigantes das Florestas tem características multigeracionais, tendo como objetivo da gestão David Almeida ser o principal espaço público de qualidade entre os bairros, com inúmeros atrativos, entre eles figuras gigantes da fauna e flora, que configuram a área temática para crianças e adolescentes.

“Hoje a área limítrofe entre as duas zonas mais populosas da capital não tem uma função específica, estando no trecho das bacias de retenção construídas pelo governo e prefeitura. Sem função e uma ocupação positiva, a área é passível de ocupações irregulares, lixeiras viciadas, entre outros usos não adequados e que não trazem benefício social, esportivo, cultural e urbano para a população”, disse o diretor-presidente do Implurb, engenheiro Carlos Valente.

Avenidas

O parque linear fica situado entre as avenidas Isaías Vieiralves e Olívia de Menezes Vieiralves e seu projeto contempla faixa saudável, com pista de caminhada, faixa verde de arborização e ciclovia bidirecional, contendo paraciclos em sua extensão.

Quiosques gourmet vão acomodar as atividades de alimentação, com áreas de mesas e decks integrados, possuindo conjuntos de banheiros públicos e playgrounds. Para os esportes, o Gigantes das Florestas terá duas quadras poliesportivas, três quadras de areia, três academias ao ar livre e um skate park.

Para atender todas as faixas etárias e grupos, a prefeitura projetou espaços para Pessoas com Deficiência (PcDs) e com mobilidade reduzida, como um playground inclusivo e um play pet. Zumbas, shows e apresentações culturais também terão área reservada no parque.

“Com uma área tão rica e um tecido urbano a ser reabilitado, ganhando uma função urbanística, cultural, de lazer e desporto, o parque Gigantes das Florestas ainda prevê estruturas para atender a habitação de interesse social, com a previsão de construção de unidades habitacionais no seu entorno, e a implantação de um Centro de Atendimento Psicossocial (Caps)”, comentou Valente.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Parque Gigantes da Floresta será atração da Zona Leste de Manaus

Prefeito David Almeida lança Parque Gigantes da Floresta em Manaus

Parque ‘Gigantes da Floresta’ terá trecho com figuras em grande escala em Manaus