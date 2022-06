Morre Alec John Such, primeiro baixista e fundador do Bon Jovi

Alec John Such, ex-baixista e um dos fundadores do Bon Jovi, morreu aos 70 anos de idade. A informação foi confirmada pelo líder da banda, Jon Bon Jovi, no último domingo, pelas redes sociais.

“Estamos devastados ao ouvir a notícia da morte de nosso querido amigo Alec John Such. Ele era original. Como um dos fundadores do Bon Jovi, Alec foi essencial para a formação da banda. Sinceramente, nós nos encontramos por causa dele — ele era um amigo de infância de Tico e levou Richie para ver uma de nossas apresentações. Alec sempre foi doido e cheio de vida. Hoje, essas memórias especiais me fazem sorrir e chorar. Sentiremos muita falta dele”, diz a breve nota, publicada no Twitter.

Alec nasceu em Nova York, no ano de 1951 e iniciou sua carreira participando de bandas de rua. O músico também tocou em grupos como Phantom’s Opera e The Message, antes de ajudar a fundar o Bon Jovi, onde atuou de 1983 a 1994, quando se afastou, alegando estar cansado.

Desde a saída da banda, o instrumentista não se manteve nos holofotes, fazendo apenas uma breve aparição em 2018, quando reencontrou os antigos companheiros para uma homenagem realizada no Hall da Fama do Rock and Roll, nos Estados Unidos.

A causa de sua morte ainda não foi divulgada.

