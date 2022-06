Equipe amazonense de futebol para cegos joga em Campeonato Regional

Manaus (AM)- A equipe da União dos Deficientes Visuais de Manaus (Udevima), disputa a 25ª Edição do Campeonato Regional Centro-Norte de Futebol para Cegos, em Belém, no Pará.

O Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), concedeu passagens aéreas para a equipe que embarca nesta segunda-feira (6) rumo a cidadã paraense.

“A competição será uma ótima oportunidade de mostrar que temos grandes jogadores na modalidade. Estamos ansiosos que a equipe amazonense fique com uma das vagas na primeira divisão para que possamos colocar o Amazonas no lugar mais alto da categoria”, disse Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Ao todo, serão 14 integrantes na delegação da equipe amazonense que tentará uma vaga na Série A do Campeonato Brasileiro. Um dos destaques da equipe, o ponta direita Nelson dos Santos, falou sobre como foi a preparação de sua equipe, que utiliza a quadra da Vila Olímpica para fazer seus treinamentos em dias de segunda, quarta e sexta-feira.

“Fizemos uma grande preparação, o nosso objetivo é conseguir a vaga na Série A, temos uma grande expectativa para chegar na nossa meta e sabemos da nossa capacidade. O grupo inteiro está unido, tenho certeza de que vamos desempenhar nosso melhor em Belém”, disse Nelson dos Santos, jogador ponta direita.

Desempenhando a função de chamadora, Francimara de Oliveira da Rocha está na equipe há quase quatro anos e assinala a relação que tem com os jogadores da equipe.

“Nós temos um entrosamento muito bom dentro do grupo. Na minha função, a gente combina alguns códigos com os atletas para poder confundir os adversários, pois precisamos ter essas estratégias. Pode ter certeza que o grupo vai bem preparado para ir em busca do seu objetivo”, disse Francimara.

O Regional faz parte do calendário de competições da Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV) e garante vaga na Série A do Campeonato Brasileiro, que acontecerá em São Paulo, nos dias 5 a 13 de novembro. Nove times estarão na disputa do Campeonato Regional.

*Com informações da assessoria

FOTOS: Mauro Neto/Faar

Edição Web: Bruna Oliveira

