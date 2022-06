Jorge Jesus assina com o Fenerbahçe, da Turquia

Jorge Jesus é oficialmente o novo técnico do Fenerbahçe, da Turquia. O clube anunciou nesta quinta-feira (2) a contratação do ex-comandante do Flamengo, que assinou contrato de um ano com a equipe turca. Ele será apresentado no estádio Ülker nesta sexta-feira, às 9h (de Brasília).

“O mundialmente famoso treinador português Jorge Jesus, que conquistou 19 grandes troféus, quatro em ligas de três países diferentes ao longo da sua carreira, estará à frente do Fenerbahçe durante a próxima temporada”, disse o Fener em comunicado oficial.

No vídeo de confirmação da contratação publicado pelo clube, Jorge Jesus aparece se arriscando na língua turca. Depois, em português, ele afirma que está recebendo o carinho dos torcedores antes mesmo de iniciar o trabalho.

“Eu recebi milhares de mensagens dos fãs do Fenerbahçe. Fenerbahçe é paixão, e eu vou fazer parte da vida de vocês. Eu quero ter o mesmo sofrimento e o mesmo amor que os fãs do Fenerbahçe têm pelo clube, e vocês vão me ensinar todos esses sentimentos. Viva o Fenerbahçe!”, disse o Mister.

Jorge Jesus desembarcou em Istambul na última terça-feira, a convite do presidente do Fenerbahçe, Ali Koç. Desde então, vem visitando as instalações do clube, como o estádio, além de se encontrar com o mandatário. Nesta quinta, ele esteve pela primeira vez no CT junto com sua comissão técnica.

Durante o período em que esteve livre no mercado, Jorge Jesus esteve no Rio de Janeiro para visitas e também aproveitar o desfile das campeãs do Carnaval na Marquês de Sapucaí.

*Globo Esporte

Edição Web: Bruna Oliveira

Foto: Divulgação/Fenerbahçe

Leia mais:

Lyon sonda Abel do Palmeiras, mas técnico recusa

“Bolsa esporte” impulsiona sonhos de atletas do AM

Flamengo vence Fluminense com grande atuação e Hugo