Zé Ricardo se pronuncia após anúncio de saída do Vasco; veja

O técnico Zé Ricardo se pronunciou pela primeira vez nesta segunda-feira (6) após ter a sua saída do Vasco anunciada nesse domingo (5). Pelas redes sociais, o treinador agradeceu ao presidente do Gigante da Colina, funcionários, jogadores e a torcida e revelou que vai treinar uma equipe do Japão.

Na publicação do Instagram, Zé Ricardo contou que será técnico do Shimizu S-Pulse pelos próximos dois anos.

Confira a publicação na íntegra:

“Com o coração apertado, venho anunciar minha saída do Club de Regatas Vasco da Gama. Gostaria de agradecer, de início, ao presidente Jorge Salgado pela honestidade e confiança que sempre mostrou em meu trabalho e pelo suporte dado durante todo esse período, ao grupo extraordinário de atletas e homens, pelos quais terei sempre a maior admiração, carinho e respeito, e a todos os demais funcionários do clube, em especial do CT Moacyr Barbosa. Sem dúvida, deixo um lugar com o ambiente extremamente profissional, onde construímos uma verdadeira família. Foram meses intensos, de muito trabalho e dedicação. À imensa e apaixonada torcida vascaína, também deixo o meu muito obrigado por tudo que vem fazendo durante os jogos. Poucas vezes vi uma sintonia e energia como as que São Januário vinha nos proporcionando. Com vocês ao lado e jogando junto, tenho certeza de que o objetivo maior ficará mais próximo de ser alcançado.

Sobre o futuro, em um momento de tantas incertezas e indefinições, como é muito comum no meio do futebol, acabei aceitando o convite do Shimizu S-Pulse, da elite japonesa, onde ficarei pelos próximos dois anos. Um novo desafio na minha carreira, em um país tão elogiado por sua cultura e tradição.

Mesmo de longe, seguirei na torcida para que o Vasco siga sua bela e gloriosa história. A semente está plantada e espero ver ao final do ano aquilo que todo vascaíno deseja e sonha, o retorno à elite do futebol brasileiro, seu devido lugar

Saudações vascaínas!

Zé Ricardo”.

Em comunicado oficial, o Vasco anunciou que Zé Ricardo estava deixando o clube junto do auxiliar Cléber dos Santos e o preparador físico Fábio Eiras. Apesar das críticas após o Campeonato Carioca e a eliminação precoce na Copa do Brasil para a Juazeirens, o trienador conseguiu deixar o Cruzmaltino no G4 da série B.

Em 4º na classificação, o Vasco volta a campo nesta terça (7) para enfrentar o Náutico, fora de casa, pela 11ª rodada da Série B.

