Zé Ricardo troca o Vasco por time japonês

Técnico vai "comandar" o time do Shimizu S-Pulse, do Japão

Zé Ricardo não é mais o técnico do Vasco. O treinador informou a diretoria na manhã deste domingo (5), que recebeu uma proposta do Shimizu S-Pulse, do Japão, e está deixando o cruz-maltino.

O presidente Jorge Salgado foi ao CT Moacyr Barbosa conversar com o treinador, para tentar convencê-lo a permanecer no Vasco, mas não conseguiu.

Zé Ricardo informou a diretoria, os jogadores, e já não comanda o time na partida contra o Náutico na terça-feira (7), nos Aflitos, pela Série B.

A diretoria do Vasco foi pega de surpresa com a saída do técnico, que vinha conseguindo melhores resultados com o time depois de começo turbulento na Série B, com muita pressão interna para que fosse demitido do cargo.

O diretor de futebol Carlos Brazil deverá conceder entrevista à Vasco TV para explicar os próximos passos do departamento de futebol. Para o jogo contra o Náutico, um dos integrantes da comissão técnica permanente deverá ficar no banco de reservas.

Outra possibilidade é o coordenador técnico Eduardo Húngaro exercer a função, enquanto a diretoria corre atrás de outro treinador.

Confira abaixo o comunicado do clube.

“O Club de Regatas Vasco da Gama informa que Zé Ricardo não é mais o treinador da equipe de futebol profissional. O técnico solicitou o desligamento na manhã deste domingo (5) e deixa prontamente o comando da equipe cruzmaltina.

Deixam também o Clube o auxiliar Cléber dos Santos e o preparador físico Fábio Eiras. Os próximos treinamentos serão comandados por Emílio Faro e Daniel Félix, ambos da comissão permanente.

O Vasco da Gama agradece o profissional por toda dedicação ao longo do período que permaneceu à frente do time profissional do Gigante da Colina. Nos últimos seis meses, Zé Ricardo e sua equipe trabalharam de forma incansável no projeto que visa o retorno à elite do futebol nacional.

O treinador se despede de São Januário, em sua segunda passagem, com 12 vitórias, oito empates e cinco derrotas em 25 partidas. No Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama está invicto e está na zona de acesso para a Série A, ocupando a quarta colocação, quatro pontos à frente do quinto colocado, com quatro vitórias e seis empates.

O Vasco da Gama deseja todo sucesso ao treinador e sua equipe na sequência de suas trajetórias”.

*Com informações do Vasco.com

