Sine Manaus oferta 129 vagas de emprego nesta quarta-feira (8)

Para concorrer a uma das vagas disponíveis os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus

Manaus (AM) – Cerca de 129 vagas de empregos serão ofertadas, nesta quarta-feira (8), pela Prefeitura de Manaus, das 8h às 17h. Para concorrer às vagas, o candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho. Também é necessário fazer a solicitação de cadastro no site http://empregabrasil.mte.gov.br.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus, localizados na avenida Constantino Nery, 1.272, no bairro São Geraldo, zona Centro-Sul e no shopping Phelippe Daou, bairro Cidade de Deus, zona Norte.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

Vagas ofertadas para esta quarta-feira:

Vagas Novas – 23

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir no bairro Japiim ou adjacências;

Atividades – realizar a limpeza das dependências da empresa utilizando-se de material (desinfetante; cera; removedores) e equipamento específico (vassoura; aspirador de pó): remover o pó dos móveis, fazer a varredura do piso, aspirar detritos, limpar ou lavar vidros e janelas, remover o lixo das lixeiras, higienizar os banheiros e repor materiais (sabonete; papel higiênico; papel toalha).

Vaga disponível até 8/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Conferente de Mercadoria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – os candidatos precisam ter experiência com metalúrgicas ou serralherias;

Atividades – fazer a conferência de materiais em metalúrgica, como metalon, cantoneira, barra chata, telhas, entre outros.

Vaga disponível até 8/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Serralheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco, recortar e modelar barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos para fabricar esquadrias, portas, grades e peças similares.

Vaga disponível até 10/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Mecânico de Máquinas Industriais

Escolaridade – ensino técnico em Mecânica Industrial completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a manutenção em componentes, equipamentos e máquinas industriais, planejar atividades de manutenção, avaliar condições de funcionamento e desempenho de componentes de máquinas e equipamentos, lubrificar máquinas, componentes e ferramentas.

Vaga disponível até 10/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Marceneiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar o local de trabalho, ordenando fluxos do processo de produção; Planejar o trabalho, interpretando projetos desenhos e especificações, esboçando o produto conforme solicitação.

Vaga disponível até 10/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas em Andamento – 106

3 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” e moto própria;

Atividades – deslocar-se até potenciais clientes para tentar vender produtos ou serviços, por meio de reuniões presenciais com apresentações, negociações e follow-up de vendas.

Vaga disponível até 8/06/2022 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Motoboy

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – realizar manutenção de equipamentos e acessórios; instalar tubulações; preparar locais para instalação; realizar teste de alta pressão (estanqueidade).

Vaga disponível até 8/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Gerente Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de pacote Office nível avançado;

Atividades – liderar equipe para alcance de resultados; Gerenciar demandas operacionais e administrativas; Coordenação e organização de equipe e atendimento.

Vaga disponível até 8/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Automóvel

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – profissional com conhecimentos suficientes de Mecânica para diagnosticar, de forma precisa e rápida, problemas em automóveis, além de realizar reparos e manutenção em carros e motocicletas. Esse profissional é capaz de desmontar o automóvel, reparar e substituir qualquer peça, ajustar e lubrificar o motor de um veículo.

Vaga disponível até 8/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor de Materiais de Construção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – vender mercadorias em estabelecimentos do comércio varejista ou atacadista, auxiliando os clientes na escolha.

Vaga disponível até 8/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a limpeza e manutenção das áreas internas e externas.

Vaga disponível até 8/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – demonstrar produtos, atender clientes, controlar entrada e saída de mercadorias, preparar mercadorias para venda, promover a venda de produtos, expor mercadorias nos pontos de venda e trocar mercadorias.

Vaga disponível até 8/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Recursos Humanos – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Desejável vivência em empresa certificada ISO 9001/14001; Auditorias Internas.

Atividades – auxiliar nos sub processos de treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção, e departamento pessoal.

Vaga disponível até 8/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Torneiro Mecânico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Usinagem e Metrologia Básica; Desejável: Vivência em empresa certificada ISO 9001/14001;

Atividades – operar furadeira elétrica, serra mecânica/elétrica e torno mecânico, para confeccionar peças de acordo com o solicitado para manutenção em máquinas, equipamentos e outros, recuperando-os de forma preventiva e corretiva.

Vaga disponível até 8/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar a limpeza e manutenção das áreas internas e externas.

Vaga disponível até 8/6/2022 ou até o encerramento da vaga

1 vaga – Cozinheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nos seguintes bairros: Novo Israel; Lagoa Azul; Viver Melhor; Santa Etelvina ou nas proximidades;

Atividades – planejar cardápios e elaborar o pré-preparo, o preparo e a finalização de alimentos, observando métodos de cocção e padrões de qualidade dos alimentos, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 8/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Peixeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, limpeza, armazenamento e exposição dos produtos, conforme normas estabelecidas.

Vaga disponível até 8/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de pacote Office;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, recebimento de veículos, acompanhar os serviços dos veículos na oficina, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 8/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Marceneiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – separação de ferramentas e acessórios de marcenaria.

Vaga disponível até 8/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico da Qualidade

Escolaridade – ensino técnico ou superior;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria; Pontualidade, Flexibilidade e adaptabilidade, Bom relacionamento e Proatividade; Conhecimento do pacote Office; Habilidade computacional para tratativas de e-mail e sistema Elecnor, se for necessário Apre Experiência em obras do setor de transmissão de energia (Subestações ou Linhas);

Atividades – organização de documentos, inspeções e controlar a aferição de equipamentos.

Vaga disponível até 8/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico Marítimo

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – um ano na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com motor de popa;

Atividades – proteger componentes, testar motores, turbo alimentadores e componentes, demonstrar competências pessoais, montar motores e turbo alimentadores.

Vaga disponível até 8/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

6 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – o candidato deve comparecer ao posto portando currículo e laudo atualizado;

Atividades – responsável por executar tarefas de reposição e arrumação, providenciar o recolhimento de produtos sem condições de venda e de mercadorias que estão fora das suas respectivas gôndolas, para seu respectivo reaproveitamento, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 8/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Professor de Ensino Fundamental 1

Escolaridade – ensino superior em Pedagogia;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – promover educação e a relação ensino-aprendizagem de crianças de até seis anos; cuidar de alunos; Planejar a prática educacional e avaliar as práticas pedagógicas; Organizar e pesquisar atividades; Interagir com a família e a comunidade; Realizar tarefas administrativas.

Vaga disponível até 8/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Eletrônica

Escolaridade – ensino técnico completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – consertar e instalar aparelhos eletrônicos, desenvolver dispositivos de circuitos eletrônicos, fazer manutenções corretivas, preventivas e preditivas, sugerir mudanças no processo de produção, criar e implementar dispositivos de automação. Treinar, orientar e avaliar o desempenho de operadores.

Vaga disponível até 8/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Ar-condicionado Automotivo

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrado na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar com reparo e manuseio de equipamentos de ar condicionado, troca de peças e testes, realizar manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos e componentes.

Vaga disponível até 8/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Veículos Leves e Pesados

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar serviços em caminhão leve e pesado, com experiência em hidráulica, elétrica e mecânica.

Vaga disponível até 8/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – conhecimento em Pacote Office e em departamento de utilidades domésticas, cama, mesa e banho;

Atividades – efetuar vendas e apresentação de produtos, prospecção de clientes e pós venda.

Vaga disponível até 10/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Escritório

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando ensino superior em Contabilidade e áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – os candidatos precisam ter experiência no setor financeiro;

Atividades – realizar lançamentos, emitir notas fiscais, lançar e fazer impostos, tributos e encargos.

Vaga disponível até 9/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Açougue Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento no balcão, examinar as peças de carnes recebidas, verificando se está de acordo com a aquisição para comprovar a qualidade e a quantidade, armazenar a carne, dispondo-a em frigorífico para evitar sua deterioração.

Vaga disponível até 10/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Linha de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – necessário que os candidatos residam na zona Leste;

Atividades – executar a despaletização de vasilhames vazios, montar paletes com os produtos envasados, realizar a organização dos vasilhames e abastecer as linhas de produção.

Vaga disponível até 8/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Torneiro Mecânico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira Trabalho;

Atividades – relacionadas à tornearia, confecção de peças e usinagem.

Vaga disponível até 8/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor de Autopeças

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em vendas de autopeças;

Atividades – promover vendas, ser responsável pelo pré e pós-venda.

Vaga disponível até 8/6/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira Trabalho;

Requisitos obrigatórios – candidatos com experiência e conhecimento em empresas do Distrito Industrial, Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade e veículo próprio;

Atividades – promover vendas, ser responsável pelo pré e pós-venda.

Vaga disponível até 8/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Torneiro Mecânico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência em torno convencional e noções de retifica;

Atividades – relacionadas à tornearia, confecção de peças e usinagem.

Vaga disponível até 8/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Fresador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência com retífica plana, metrologia, leitura e interpretação de desenho técnico;

Atividades – realizar fresa convencional, fabricação de peças de precisão.

Vaga disponível até 8/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

30 vagas – Auxiliar de Mecânico Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter cursos na área de Mecânica Industrial;

Atividades – reporta-se ao supervisor imediato de manutenção; Auxiliar em serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria.

* Com informações da assessoria

