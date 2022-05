Sine Manaus oferta 204 vagas de emprego nesta segunda-feira (2)

Manaus (AM)- Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, os candidatos devem comparecer ao posto da avenida Constantino Nery, 1.272, no bairro São Geraldo, zona Centro-Sul. Os demais serviços (Cadastro, Carteira de Trabalho Digital e Seguro-desemprego) serão realizados normalmente nos postos do shopping Phelippe Daou e galeria Espírito Santo, na rua 24 de Maio, 119, Centro.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

Vagas ofertadas para esta segunda-feira:

1 vaga – Auxiliar de Produção – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – executar serviços na linha de produção, tais como: montagens de componentes, conexão de fiação, fixando partes, soldando peças, colocando e encaixando as peças nos gabinetes e utilizando-se de parafusadeiras e ferro de solda na posição em pé.

Vaga disponível até 5 de maio de 2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Artífice

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter certificado do curso de artífice;

Atividades – realizar manutenções corretivas e preventivas de máquinas e instrumentos, sistemas hidráulicos, sistemas elétricos, reparos de alvenaria e demais atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 5 de maio de 2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Pintor de Obras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter certificado do curso de pintor de obras;

Atividades – realizar a pintura interna e externa de edifícios e outras obras civis.

Vaga disponível até 5 de maio de 2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar no pré-preparo, preparo e processamento de alimentos, e atendimento ao cliente.

Vaga disponível até 3 de maio de 2022 ou até encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar Administrativo – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável por dar suporte às tarefas administrativas de uma empresa ou organização, todos os procedimentos operacionais e as suas respectivas documentações.

Vaga disponível até 3 de maio de 2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar limpeza em geral, áreas internas e externas.

Vaga disponível até 3 de maio de 2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Depósito – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – fazer recebimento e verificação da validade de produtos; Controlar avarias e perdas; Organizar estoque; Realizar balanços, inventários e separação de mercadorias.

Vaga disponível até 3 de maio de 2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Cozinha – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparação inicial de alimentos, limpeza de material de trabalho, auxiliar o cozinheiro nos cortes, organização e armazenagem de alimentos.

Vaga disponível até 3 de maio de 2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar limpeza em geral, áreas internas e externas.

Vaga disponível até 3 de maio de 2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Cozinha – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para dormir no Hotel de Selva.

Atividades – reparação inicial de alimentos, limpeza de material de trabalho, auxiliar o cozinheiro nos cortes, organização e armazenagem de alimentos;

Vaga disponível até 3 de maio de 2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Confeiteiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para dormir no Hotel de Selva;

Atividades – confeitar doces, preparar recheios e confeccionar pães e salgados.

Vaga disponível até 3 de maio de 2022 ou até encerramento da vaga.

5 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – vaga estendida para Pessoa com Deficiência;

Atividades – realizar a desossa, limpeza e embalagem de carnes e fazer a montagem do balcão.

Vaga disponível até 3 de maio de 2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Líder de FLV

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – garantir a operação do setor de FLV, fazer a seleção de frutas, verduras e legumes, acondicionar os hortifrutigranjeiros no depósito, ser responsável pela conservação de alimentos e abastecer as gôndolas, produzir bandejas, embalar e precificar as mercadorias, fazer atendimento ao cliente e pesagem de produtos, ser responsável pela exposição, precificação, limpeza e organização do setor. Supervisionar os colaboradores do FLV e ser responsável pela avaria do setor.

Vaga disponível até 3 de maio de 2022 ou até encerramento da vaga.

5 vagas – Operador de Caixa – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – registrar as mercadorias em um ponto de venda e receber o pagamento do cliente.

Vaga disponível até 5 de maio de 2022 ou até encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Estoque – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – prestar auxílio em vários fluxos existentes no estoque, desde o recebimento de mercadorias até a expedição para atender a pedidos. Receber mercadorias e realizar a conferência dos lotes para verificar se a entrega está correta.

Vaga disponível até 5 de maio de 2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter veículo próprio;

Atividades – prospecção de novos clientes; Demonstração dos produtos e serviços; Construção e apresentação da proposta de venda.

Vaga disponível até 3 de maio de 2022 ou até encerramento da vaga.

5 vagas – Coordenador de Restaurante

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – coordenar a rotina da equipe de vendas, recrutar, treinar e avaliar profissionais, controlar estoque, abertura e fechamento de caixa e organizar loja. Elaborar planilhas e relatórios à gerência com os resultados das metas de vendas.

Vaga disponível até 3de maio de 2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – instalar ramais de dutos, montar tubulações de refrigeração, aplicar vácuo em sistemas de refrigeração. Carregar sistemas de refrigeração com fluido refrigerante. Realizar testes nos sistemas de refrigeração.

Vaga disponível até 3 de maio de 2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Recursos Humanos – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atendimento a funcionários, receber/conferir e organizar documentação de pessoal, manter atualizado o cadastro de funcionários, auxiliar nas atividades de: vale-transporte, auxílio alimentação, refeitório e atividades sociais, cadastro e controle do registro de ponto (eletrônico) dos funcionários, apoio nas atividades de rotina do RH.

Vaga disponível até 3 de maio de 2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Máquinas Pesadas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “E” e curso de qualificação/reciclagem nas máquinas (guindaste, pá mecânica e carreta);

Atividades – executar atividades de movimentação de materiais para produção, carregar e descarregar balsas e demais apoio a produção operando máquinas (guindaste, pá mecânica e carreta); Realizar manutenção preventiva básica das Máquinas; Atividades realizadas dentro do pátio da empresa.

Vaga disponível até 4 de maio de 2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Lavador de Veículos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação “A” e veículo próprio;

Atividades – realizar a lavagem de veículos, aspirar carpetes, bancos e porta-malas, pincelar painel, limpar partes plásticas internas. Limpar vidros, aplicar cera nas partes plásticas externas e na pintura, lavar o motor, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 3 de maio de 2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática Básica;

Atividades – atendimento on-line e presencial, prospecção de novos clientes, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 3 de maio de 2022 ou até encerramento da vaga.

3 vagas – Assistente de Vendas – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – atendimento ao cliente, organização do setor e exposição de produtos na área de vendas.

Vaga disponível até 4 de maio de 2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Doceiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com produtos de confeitaria;

Atividades – realizar a produção de biscoitos, geleias e bombons.

Vaga disponível até 2 de maio de 2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com produtos de confeitaria;

Atividades – auxiliar no pré-preparo, preparo e processamento de alimentos, na montagem de pratos, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 3 de maio de 2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Financeiro

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando em Ciências Contábeis, Administração e áreas afins;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar conciliação bancária, conciliação de cartões, lançamento de notas, baixa de contas a receber, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 3 de maio de 222 ou até encerramento da vaga.

10 vagas – Ajudante de Caminhão

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cartão de vacina atualizado (Covid-19);

Atividades – realizar a organização e limpeza do armazém, manuseio de cargas e auxiliar na linha de produção.

Vaga disponível até 3 de maio de 2022 ou até encerramento da vaga.

3 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – responsável por executar tarefas de reposição e arrumação, providenciar o recolhimento de produtos sem condições de venda e de mercadorias que estão fora das suas respectivas gôndolas, para seu respectivo reaproveitamento, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 5 de maio de 2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Eletricista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” e curso de NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade) e NR-35 (Trabalho em Altura) atualizado;

Atividades – auxiliar o eletricista na instalação e/ou substituição de luminárias públicas; Preencher formulário com informações do serviço;

Vaga disponível até 2 de maio de 2022 ou até encerramento da vaga.

5 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” e moto própria;

Atividades – deslocar-se até potenciais clientes para tentar vender produtos ou serviços, por meio de reuniões presenciais, com apresentações, negociações e follow-up de vendas.

Vaga disponível até 2 de maio de 2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Marceneiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar o eletricista na instalação e/ou substituição de luminárias públicas; Preencher formulário com informações do serviço;

Vaga disponível até 2 de maio de 2022 ou até encerramento da vaga.

3 vagas – Alimentador de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar no processo produtivo e tarefas diversas.

Vaga disponível até 2 de maio de 2022 ou até encerramento da vaga.

*Com informações da assessoria

