Manaus (AM) – Um motociclista identificado até o momento como Moisés da Silva, de 56 anos, morreu após ser atropelado por uma carreta em um grave acidente de trânsito que ocorreu na tarde desta terça-feira (7), na avenida Solimões, na comunidade Parque Mauá, bairro Mauazinho, Zona Leste da capital.

Conforme relatos de testemunhas repassadas às autoridades, o homem estava pilotando uma motocicleta, atrás de uma rota do Distrito, que parou para deixar um industriário no ponto de ônibus. O motociclista acabou colidindo com o funcionário, tentou desviar, mas se desequilibrou e caiu na avenida.

Ainda conforme as informações, foi neste momento em que uma carreta que passava no local não conseguiu frear e acabou atropelando Moisés. O homem teve a cabeça esmagada pelo veículo de grande porte e morreu na hora.

O motorista da carreta de placa PHC-4722 fugiu sem ser identificado. De acordo com informações de familiares da vítima que estiveram no local, Moisés trabalhava em uma fábrica do distrito industrial.

A outra vítima envolvida no acidente foi identificada como Fernando Ramom dos Reis, de 24 anos. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e após receber os primeiros atendimentos médicos, foi encaminhado, consciente, para uma unidade hospitalar da cidade.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) esteve no local para organizar o trânsito e orientar os condutores que passavam pela avenida. A Perícia Criminal realizou os procedimentos para as investigações que irão apontar os responsáveis pelo acidente. O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo da vítima.

Leia mais:

Motociclista morre após ser esmagado por caminhão em Manaus

Motociclista morre após bater em caminhão estacionado na contramão no Distrito

Cenas Fortes: pai e filha morrem em grave acidente de trânsito em Manaus

Acompanhe a página do EM TEMPO no Facebook