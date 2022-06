Travesti é morta a tiros em praça no Jorge Teixeira

Manaus (AM) – Uma travesti conhecida como “Lu”, de 22 anos, foi assassinada a tiros na madrugada desta quarta-feira (8), em uma praça situada na rua Japará, na comunidade Valparaíso, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), moradores da área ouviram disparos, por volta das 3h, e ao saírem das casas avistaram o corpo da vítima. Os policiais foram até o local e isolaram a área para atuação das demais equipes.

Testemunhas afirmaram que “Lú” morava com duas amigas no bairro e havia saído de casa por volta das 2h.

No local do crime, a perícia constatou que a travesti foi assassinada com dois tiros na nuca. O corpo dela foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e passará por exame de necropsia.

Policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) devem ouvir testemunhas e familiares da vítima em busca de elucidar o caso.

Outro caso

No fim do mês passado, outra travesti foi assassinada na capital amazonense. O corpo foi encontrado com uma pancada na cabeça, em um igarapé da Zona Centro-Sul de Manaus. A suspeita é que ela tenha sido morto a pedradas .

