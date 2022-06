Manaus FC empresta lateral-direito e meia Thiaguinho deixa o time

Manaus (AM)- A diretoria esmeraldina oficializou na manhã dessa quarta-feira (8) o empréstimo do lateral-direito Felipe Cordeiro ao time Inter de Limeira e o término do empréstimo do meia Thiaguinho pelo Avaí (SC) .



O meia Thiaguinho fecha a sua temporada no Esmeraldino com 18 jogos, 5 assistências e 2 gols. O meia foi responsável pelo gol de classificação do Manaus na Copa do Brasil 2022 sob o São Raimundo (AM) e contribiu para a conquista do tetracampeonato amazonense do Gavião. O time é grato ao atleta por todo serviço prestado, e deseja sucesso a ele em sua nova caminhada.



Já o lateral Felipe Cordeiro é empréstimo direto do Manaus. O atleta tem 14 jogos e duas assistências, contribuindo para a conquista do tetracampeonato amazonense do Esmeraldino.



O próximo desafio Esmeraldino é contra o Campinense no sábado em Campina Grande-PB, às 16h e com transmissão na Band, DAZN e TikTok.

Edição Web: Bruna Oliveira

